刘培俊：学生健康是全民健康的基础

教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊

12月15日，由人民网主办、人民健康承办、中华预防医学会学术支持的首届人民健康大会暨2021健康中国行动创新实践案例总结大会在京举行。教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊出席活动并作主旨发言。

刘培俊表示，学生健康是全民健康的基础，健康校园是健康中国的细胞，学校健康促进行动是健康中国行动的15个专项行动之一。党的十八大以来，中国制定实施了一系列战略部署、政策制度和改革举措，凝聚各方智慧力量，发挥多种资源优势，推动青少年健康促进和学校卫生与健康教育工作取得重要成就。

刘培俊介绍，健康第一的教育理念深入校园各个领域，校园健康治理能力持续增强，学校卫生条件不断改善，学生健康素养和身心健康水平进一步提升，有力支撑了学生全面发展、教育深化改革和健康中国建设。

刘培俊认为，当今新冠肺炎疫情推进人类健康全球治理深刻变革，在健康中国和教育强国两大战略历史交汇点上，青少年健康促进成为中国的核心关切点。2021年的8月，教育部、国家发改委、财政部、卫生健康委、市场监管总局等五部门联合印发了《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》（以下简称《意见》），标志着中国特色青少年健康促进政策体系基本形成。该《意见》是21世纪以来第一次全面部署学校卫生与健康教育工作的综合性政策文件，是国家青少年健康促进政策的集大成者，整合、统筹和改进了以往以及当前现行多项政策资源，系统明确了青少年健康促进和健康教育的理念、战略、方式、体制机制模式、环境保障等政策要素，具有里程碑意义。

刘培俊表示，《意见》以全局性思维确定新目标，以超常规战略引领新任务，以突破性政策建立新机制，以先导性项目助力新行动，以前沿性技术注入新动力，把新时代学校卫生与健康教育工作摆在更加突出位置，提升学校健康促进能力，提升学生健康素养水平，为学生健康成长和终身发展奠定基础。