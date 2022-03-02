外卖小哥、淘宝店主“福利” 专属商业养老保险来了

银保监会发布《关于扩大专属商业养老保险试点范围的通知》，自2022年3月1日起，专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围。在原有6家试点公司基础上，允许养老保险公司参加专属商业养老保险试点。

3月1日起，全国的快递骑手、外卖小哥、网约车司机、淘宝店家等灵活就业人员均可以选择这款缴费方式更灵活、缴费金额不固定的专属商业养老保险。

6家试点公司

承保保单近5万件

2021年5月15日，中国银保监会发布《关于开展专属商业养老保险试点的通知》。自2021年6月1日起，在浙江省（含宁波市）和重庆市开展专属商业养老保险试点，试点期限暂定一年。采取灵活缴费方式，针对新产业、新业态从业人员和各种灵活就业人员。

参与试点的保险公司包括：中国人民人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、太平人寿保险有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、新华人寿保险股份有限公司。

银保监会表示，专属商业养老保险试点启动以来，总体运行平稳，社会反响良好。截至2022年1月底，6家试点公司累计承保保单近5万件，累计保费4亿元，其中快递员、网约车司机等新产业、新业态从业人员投保近1万人。

对于扩大试点范围的目的，银保监会表示，可以使更多消费者接触到具有较强养老功能的专属商业养老保险产品，进一步引导和培育养老金融消费观念；有利于推动试点保险公司深入探索商业养老保险发展经验，促进和规范第三支柱养老保险发展，更好满足人民群众多层次养老保障需求。

此次试点扩容体现在两方面，一方面是试点区域从浙江省（含宁波市）、重庆市扩大到全国范围；另一方面，除原有6家试点寿险公司外，允许养老保险公司参加试点。

已经面世的专属商业养老产品包括：人保寿险-福寿年年、中国人寿-国寿鑫享宝、太平人寿-太平岁岁金生、太平洋人保寿险-太保易生福、泰康人寿-泰康臻享百岁、新华保险-卓越优选。

养老保险公司刚被纳入试点范围，相关产品还在研发和申请批准中。昨日，平安养老险党委书记、董事长兼CEO甘为民在接受采访时表示，“公司将积极申请产品，争取成为首批开发专属商业养老保险产品的养老保险公司；同时，根据专属的要求，不断地打磨产品，针对重点客群，如灵活就业人员，像网约车司机、淘宝店主等等，为他们科学、灵活地打造相关条款。”

缴费方式灵活

养老金领取方式多样

专属商业养老产品和现有的商业养老产品相比，区别主要体现在：一是缴费方式更为灵活；二是采取“保证+浮动”的收益模式，提供不同的投资组合；三是退保要求更为严格，引导长期积累养老金；四是明确年满60岁方可领取养老金，鼓励长期终身领取。

银保监会发布的试点文件要求，各家保险公司推出的产品均具有投保简便、缴费灵活、收益稳健的特点，消费者达到60周岁及以上方可领取养老金。

产品设计分为积累期和领取期两个阶段，领取期不得少于10年。领取方式多样，支持满60周岁后终身或固定期限领取，可年领或月领。

据业内人士介绍，这款专属商业养老保险最大的特点是投保、缴费方式灵活，可以按月、按年甚至是一次性缴纳；遇到困难、没有资金时，还可以缓缴。从6家试点寿险公司披露的信息来看，专属商业养老保险产品采取“保证＋浮动”的收益模式，提供风险偏好不同的两个投资组合账户供客户选择，分为稳健型和进取型。

目前，梳理6家公司的官网披露的信息，各投资组合账户具有最低保证利率，最低保证利率之上的投资收益具有不确定性，客户需要承担相应的投资风险。对稳健型账户的最低保证利率在2%-3%之间，进取型账户的最低保证利率在0%-1%之间。

暂时失业可停缴

养老险账户不会失效

在试点期间，购买专属商业养老保险产品的第一人是来自重庆的快递小哥刘先生。他31岁，已有3年的快递从业经历，自己虽有基本社保，但是收入不稳定，抚养家里孩子经济压力较大，经常担忧未来的养老问题，一直想为自己增添养老保障。刘先生得知这款专属商业养老产品后，认为养老缴费后，专款专用、投保起点低，非常符合自己对养老补充产品的需求。

他购买的人保寿险的专属商业养老产品“福寿年年”，支持趸交、定期追加保费和不定期追加保费，定期追加保费支持年交或月交；养老年金领取类型为保证返还账户价值终身领取、固定期限10（或15、20、25）年领取；专属设立个人账户管理，账户安全透明，并根据养老金需要切换所需的稳健型账户管理和进取型账户管理。除养老年金外，“福寿年年”还提供重度失能保险金、身故保险金保障，传承财富延续保障。

人保寿险相关人士透露，从已购买客户分布看，主要有快递员、网约车司机、餐饮行业领班、售货员、务农人员等，也有经商人士、公务员、律师、公司白领、工厂负责人等。

30岁的网约车司机王先生说，“家里人觉得我开网约车工作时间灵活，收入也还不错，唯一感到焦虑的就是养老保障不足。”王先生咨询了一款中国人寿鑫享宝的产品，如果选择月缴、缴纳30年，每月大概缴1000元，60岁过后领取，可终身领取。可根据自己的风险偏好选择风险不同账户，如果选择稳健风险账户，最低保障利率2%，预计每月可领取2300元；如果选择进取型账户，由于存在风险，最低保底利率为0%，最高可能获得6%的利率。预计每月最低可获1000元，预计最高可能每月可领4600元。保险公司每年会公布当年的实际利率，客户根据当时的需求每年可以更换一次账户。

“该保险可根据各自收入情况决定怎么缴费，收入高时可以选择多缴，收入降低时可少缴，如果暂时失业还可以停缴，等再次找到工作后可以续缴，灵活便捷。”一位专属商业养老保险的销售介绍，投保人经济紧张期间可暂停缴纳，养老险账户不会失效。（蔺丽爽）