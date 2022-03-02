从百元到千元档 骨传导耳机怎么选？

对于不少运动人士来说，音乐的陪伴可以让运动过程不那么枯燥。但传统入耳式耳机容易脱落，户外使用还容易造成对环境音的疏忽。解决了这些痛点的骨传导耳机应运而生，近年来受到越来越多运动人士的欢迎。

耳机领域近年来迅速发展，尤其是有线耳机到无线耳机的转变，让绝大多数使用者已经摆脱了线材的束缚。骨传导耳机则采用了不入耳的设计，使用时无需将耳机塞入耳道，佩戴感受更舒适没有负担，对久戴耳机不适甚至是非标准耳道的人士也非常友好，给人们带来了全新的选择。

究其原理，骨传导是声波通过颅骨、颌骨等头部骨头的振动，将声音传到内耳。骨传导是除去空气传播外另一个很重要的听觉方式。日常吃东西、喝水或者挠头发的时候，听到的声音就是通过牙齿还有头骨传递到内耳的，骨传导耳机正是利用这个原理制作的。因此，耳道可以随时保持清爽，不容易损伤鼓膜，可以减少听觉神经的损伤。

骨传导技术的运用已经非常广泛，医疗领域、军事领域都有它的身影。骨传导耳机被很多耳科专家极力推荐。目前，市场上相关产品的价格从一百多元到破千元不等，使用感受上也有所不同。百元档产品具备基础的骨传导、蓝牙功能，可通过内置消音海绵等方式来降低漏音现象，并且具备防汗及防日常雨水渗入的功能，续航时间可以达到数小时。不过从消费者反馈来看，部分产品存在操作手感不适、提示音延迟等问题，最为严重的是存在漏音现象，也就是说一些产品可能是“假骨传导耳机”，实际还是通过空气传播声音的。在安静环境中使用时周围人都会听到耳机中的声音，环境音过于嘈杂时就完全听不到耳机的声音了。

千元档耳机相对评价更高。目前市面上顶配的骨传导耳机产品，掌握了核心技术，可以真正实现开放聆听，让户外运动更安全，同时音质优化方案让使用者更好地沉浸在环绕立体声中。蓝牙5.2的加持、8级的防水性能，戴着洗澡、游泳都可以，16G的内存、NFC的快速连接和智能一拖二，让使用感受流畅自如。

还有一些数百元的中间价位的骨传导耳机，可以算是顶配产品的平替款。防水设计让平时运动汗量很大的朋友也不用过多担心汗液会弄坏耳机。佩戴贴合舒适，运动的时候能够牢牢贴合，不轻易掉落。

怎么去选择一款好的骨传导运动耳机？如果是主打运动时使用，可以从防水性能、佩戴舒适、续航能力、耳机音质几个方面来做选择。

首先看防水性能，作为一款运动佩戴的骨传导运动耳机，耳机的防水、防尘、防汗基础条件必须要有的。耳机的防水性能从IPX1-IPX8不等，对应不同的防水能力。数字越大防水性能越高，防水等级最高为8（可达到游泳使用），即在指定水压下长时间放置不损坏。

佩戴感受方面，骨传导耳机最大的特性就是开放双耳的设计，要比入耳式的佩戴舒服。开放双耳的特性久戴不累，具体还可根据佩戴者的头围、耳机材质等方面进行抉择。

此外，作为运动耳机，续航能力的重要性自然不言而喻，续航良好的耳机使用时间可以达到10小时甚至更长。（陈斯）