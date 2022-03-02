挖掘下沉市场消费潜力

有效扩大和更好满足居民消费需求，不仅是长期提升强大国内市场能级的重要引擎，也有助于当前稳定经济发展基本盘。深入挖掘释放下沉市场消费潜力，可与技术进步、消费群体变化、高质量城市化、绿色发展和推动更高水平开放等协同发力，成为有力促进消费的重要动力源。

所谓下沉市场，通常是指三线以下城市、县镇与农村地区的市场。其覆盖的人口规模和消费规模很大，社会消费品零售额、网购市场规模、移动支付金额等增长迅速，在我国消费大盘中的地位和作用日益突出。以新能源汽车消费为例，2021年我国新能源汽车成为居民大宗消费的亮点和新增长点，销量同比增长1.6倍，其中，下沉市场贡献了约47%的销量，成为增速最快、潜力最大的细分市场。

挖掘释放下沉市场消费潜力，是推动经济高质量发展的有效途径和手段。有效挖掘释放下沉市场消费潜力，需要适应其创新发展呈现出的新特点、新趋势和新要求，明确新思路和新手段，除了继续提高下沉市场居民收入水平、完善乡村地区社会政策等长期政策目标外，还需要紧扣“四个结合”。

结合下沉市场消费面临的突出堵点和短板。不能仅把扩大商品消费作为重点目标，应更多针对消费基础设施短板，加强下沉市场交通通信、充电加油、维修保养、物流配送等基础设施和服务体系建设。围绕提升生活品质，加快完善适应小城镇和乡村地区消费需要的多元化、融合化的商业设施和消费场景。提升消费服务保障能力，切实增强对下沉市场特别是乡村消费者的权益保护。从长期上、根本上优化消费设施、改善配套体系、提升消费体验、提高消费意愿。

结合下沉市场居民消费结构升级的新趋势新要求。下沉市场消费水平在整体上已从“有没有”转向“好不好”。积极扩大“一少一老”消费市场，即扩大不同收入群体的品质化、品牌化、数智化、服务化消费，推动“新国货”消费；扩大面向老年群体升级消费，提供易操作、实用性强的消费品。继续发挥网络购物、移动支付、互联网出行等新模式在下沉市场健康发展。适应下沉市场日益增长的医疗、教育、养老、文化、旅游、家政等服务消费需求，持续优化适应不同人群、不同层次的供给。

结合城市乡村间消费的协调互动。持续扩张下沉市场消费，需要城乡间人口及要素的双向流动作为支撑。下沉市场消费不仅是本地居民的消费，城市居民到下沉市场去消费也是重要组成部分。以要素市场改革和配套体系建设为重点，以现代流通体系建设为支撑，打通城乡消费双向互动的堵点障碍，提升强化城乡各自消费功能，增强消费对投资的牵引作用，加快构建城乡一体、互为支撑的内需体系。

结合简约适度、绿色健康的发展要求。下沉市场减碳是我国实现“双碳”目标的重要支撑，应鼓励倡导绿色健康、简约适度的生活风尚。构建适应绿色消费发展的财税体系，探索碳足迹核算及交易从生产环节向消费环节延伸。鼓励绿色建筑、新能源汽车等节能、环保、低碳产品普及，探索将相关补贴从购买环节向使用环节延伸。推动绿色产品和绿色消费实现全生命周期和全品类覆盖，探索相关优惠扶持政策从商品领域向出行等服务领域拓展。（王青 作者系国务院发展研究中心市场经济研究所副所长、研究员）