当年轻人变得精打细算……

“该花的一分不省，不该花的一分不掏”

时间再往前倒几年，一走进服装店，只要导购员夸几句，90后梁晔(网名墨墨)就会毫不犹豫地下单。但如今，她不仅对博主推荐和广告“免疫”，还会有意识地“断舍离”，把钱用到真正让自己愉悦的爱好上。

中国青年报社《参数》节目组发现，像墨墨这样消费习惯发生变化的年轻人不在少数。年轻人为何有这些变化？他们如何看待这种变化？

那些悄然改变的消费习惯

“上学时，父母每个月给多少钱都会花完，花钱没有任何安排。但去年入职以后，逐渐对消费有了一定规划，每月会把20%的钱存起来。”今年25岁的季均逸(化名)，工作不到一年，已经从“月光族”，变成了一个对收入有规划、会理性消费的人。每月在设置一定存款金额后，季均逸才会用剩下的钱去买那些“价格比较贵，但特别想要”的东西，也会规划消费安排，“比如接下来有买车计划，那么首先会有一部分工资用到车贷上，再去考虑其他消费”。

梁晔来北京工作5年多了，她觉得自己最近几年消费观有特别大的变化。读大学以及刚入职时，她在消费上很冲动，也很从众。挑衣服下单也往往是冲动型。而现在买东西，梁晔首先考虑是否需要，会先买必需品，选性价比高的东西。

不仅如此，她现在更愿意在运动爱好上增加消费，更看重运动时发自内心的快乐，“像滑雪这项爱好，如果是在5年前，我会买好看的雪服拍照，向大家展示。但现在完全不一样了，会考虑是否会坚持这个爱好，如果确定能坚持，会从基本装备开始购置，再慢慢选择性价比高的装备，不会像以前那样冲动地买下全部装备”。

北京邮电大学大三学生龚如诗，觉得自己最近几年在消费上最大的变化是，买回来用不着的东西少了，银行卡里的存款多了。“大一时没有存钱的概念，现在每个月的生活费，大概有10%-20%会存起来。大一时用来买衣服的花销要占生活费的50%，现在这部分花销只占30%左右了”。

龚如诗说，以前购物时，更多“看眼缘”，看商品的外观是否精致、吸引自己，也会受到社交平台上博主的影响，看到别人说东西好用，就会直接下单，但买回来发现没那么好用，东西就会闲置甚至扔掉。如今购买护肤品时，龚如诗会更注重商品的质量、效果，“现在买的东西会更好用，因为很多是经过深思熟虑的”。

中国青年报社社会调查中心对青年消费观进行的调查显示，受访者觉得自己消费观主要的变化是“买好的、更看重品质”，然后是“攒钱意识变强了，冲动消费减少了”，其他还有“只买有用的”“会有节制有规划地消费”等。

消费习惯改变背后的原因

梁晔告诉记者，“想明白了”是自己消费观变化的一个主要原因，以前会觉得小姑娘爱漂亮，会因为别人对自己外表的夸赞就下单。但如今梁晔认为，自己不再需要别人的评价了，会更愿意为了悦己而消费，“会觉得运动比穿好看的衣服，更让自己开心，也不会为了拍照发朋友圈去买运动装备”。

龚如诗则认为，自己消费习惯的变化，是一种随着年龄增长逐渐成熟的过程。“大一、大二时，有种不知钱为何物的感觉。但是大三寒暑假在家，慢慢理解父母早出晚归工作很辛苦，不应该把生活费当作理所应当，都是父母一点点挣出来的，所以有了节约的观念。大二时关注了一些公益活动，突然发现自己之前浪费的东西，很多是别人需要的，对我触动比较大”。

95后林浩(化名)已经工作3年多了，以前上学时他总会冲动消费，会用生活费的一大半去买奢侈品牌，特别喜欢买限量版球鞋。现在工作后，他不再会买性价比不高的衣服和鞋子了，“现在经济独立了，不想再找父母要钱，会对自己收入进行分配，更注重实际消费”。

中青报社调中心的调查显示，在年轻人消费观变化上，理财观念增强更懂得合理规划收入用途(64.5%)是主要原因，其他还有：意识到了“月光”的危害(54.4%)和经济压力和开销场景增加倒逼消费理智(50.5%)等。

年轻人眼中的理性消费 该花的一分不省，不该花的一分不掏

“我的花销大头在食物上，占比一半，剩下的主要在日常生活，主要看需求。”今年26岁的田晴(化名)工作两年了，她觉得自己的消费一直都是以“按需购买”为主的，“像‘双11’也会在直播间购物，但要看自己是否需要。也喜欢品牌服饰，虽然价格高一些，但整体消费不多，几个月买一次”。

“我会把钱存起来，买些理财产品，看着小金库慢慢充实起来是很幸福的，这些钱也可以用到自己喜欢的事情上。”田晴觉得按需消费，不仅可以留一定的应急钱，也可以有更多可支配的钱，去做喜欢的事，“比如出去玩，我会在娱乐上花钱，觉得这是值得的，一来拓展社交圈，二来能放松自己”。

田晴认为按需消费很重要，“想买一样东西，会先放一放，给自己一个‘冷静期’，可能过段时间就没那么想要了”。

已经学会“断舍离”的梁晔，会经常问自己这样几个问题：“我需要它吗？同类型的东西有多少？是否需要这么多？”如果确定物品的使用频率不高，或者有替代品，她就会果断舍掉。梁晔说，如今自己的消费习惯也在影响身边人，经常会有人问自己，怎样归纳整理需求、减少不必要的物欲。

林浩说，虽然以前上学时，也会贷款消费，但不会把额度设置的超过自己能力，而且会把这类消费主要用在日常生活开支上，而不是给自己一个“超前购买”的理由。

林浩指出，理性消费，重要的是设置底线，“比如收入1万元，我会设定每月的存款目标，剩下的钱再分配消费”。

在季均逸看来，只要在自己能力范围内的消费，都算是理性的，“即便是贷款消费，也是用来买生活必需品，如果用于购买奢侈品这种符号价值高于实际价值的东西，我就觉得是不理性的”。

现在季均逸会按照急需程度对消费进行划分，“会发现有一部分东西并没那么着急要，就可以推迟一段时间再买。花钱投资自己也是不错的。想去健身，进行提升和锻炼”。

据社调中心的数据，95.3%的受访青年感到，年轻人在消费上更加“精明”了。

不购置用不上的东西、不从众、不盲目，梁晔现在很享受自己的消费状态——让自己精神满足的消费更重要。

龚如诗觉得，从看重商品外观到关注实用性，自己的消费观逐渐变得积极正向，“至于以后的消费习惯，会更加理智，也会关注一些理财知识，想更好地作规划”。

90后小婷说，当直播间里充斥着“买它”的高喊声，当社交平台上遍布好物分享时，在下单前多想一下很重要，“不是把消费当作洪水猛兽，而是‘该花的一分不省，不该花的一分不掏’。”她觉得理性消费，可以让自己在面对未来的不确定时多一些心安。（孙山）