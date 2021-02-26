独自玩剧本杀，年轻人悦己文化的盛行

往年，学生放假回到老家总爱相约着一起出去聚会玩耍，来增进彼此间的友谊。其中最热门的娱乐方式莫过于剧本杀、密室逃脱等需4-10人合作的游戏。在长沙最繁华的五一广场上，“××剧本杀”的招牌肩并肩竖在街头，三五成群的年轻人挤在一个房间里为剧情争得面红耳赤。但如今好像不一样了，一家剧本杀的老板说：“越来越多年轻人选择一个或者两个人来玩，我们帮他们匹配其他陌生玩家，组一场多人游戏局。”在社交平台知乎上，有人提出过问题“怎么看待玩密室逃脱一个人拼团的小姐姐？”不少人表示“我经常一个人玩，感觉挺好的”。

越来越多年轻人选择一人拼团玩剧本杀，和六七个陌生人在一间密闭的房间里各自扮演角色，沉浸其中，三四个小时流逝浑然不知。曾经，我们出去玩耍是为了和朋友相聚，但现在大家更倾向于独自娱乐，或者认识新朋友。帕特南在《独自打保龄》中提出，20世纪末期的美国倾向于单人进行活动，公共事务参与意愿越来越低。中国的年轻人似乎也进入那种状态，更愿意单人娱乐。

社会学家格兰诺维特说，个人的人际关系网络可以分为强关系弱关系两种，强关系的人之间有极强的感情维系，例如多年的同窗好友、血浓于水的亲人等；而弱关系的人际交往比较松散，没有极强的感情，例如在一场游戏、比赛中认识的陌生人。

年轻一代对强关系似乎不再依赖，以更开放的心态建立弱连接。因此不再像过去，人们有极大需求通过娱乐、饭局等方式来维系好友关系。这种需求的降低是父辈有些难以理解的，中国自古是乡土社会、熟人社会。学者边燕杰曾认为，相比美国，中国是一个强关系社会，人们需要靠关系来完成很多事情。但年轻的大学生们逐渐走出自己的城市，通过互联网连接到更多城市的人，他们意识到老家童年以外的朋友同样能给自己带来很多情感、信息的交流与反馈，不再依赖从前的朋友。也意识到新认识的朋友能够很快成为挚友，甚至为自己带来更多的信息交流。

年轻人更加看重自身体验感，也是其中重要的原因。组织朋友们进行娱乐，需要花费一定的时间成本，其中包括协商时间、地点、游戏风格甚至叫哪些人一起玩耍。城市的节奏在加快，原本放假的时间寥寥无几，年轻的学生们更希望在这不长的假期中酣畅淋漓。随着悦己文化的盛行，人们对娱乐活动的看重，越来越重视自身体验感，其中“及时满足感”是体验感中非常重要的组成部分。我的一位朋友说：“下午听说有家剧本杀的剧本非常开脑洞，就心痒痒地想当天晚上来玩一把，体验一下剧本里刺激、恐怖的场景。不想委屈自己迁就别人的时间、别人的喜好。”一个人拼团方便、能最快地满足人们对于娱乐的需求，因此这种拼团方式逐渐流行。

年轻人新游戏方式背后实则是社会中人际关系的变化，悦己文化浸透到社会肌体的毛细血管。面对这种变化，长辈可能不太理解，习惯将“孤独”“不合群”的标签贴在他们身上，但总体来说，社会还是越来越宽容。在知乎那个问题下，更多出现了“大家开心是最重要的”“这种人精神世界很丰富”之类理解与赞赏的话。五一广场街头，学生模样的年轻人走入了一家剧本杀房间，似乎房间里的玩家都是第一次见面，但他们笑得很灿烂。