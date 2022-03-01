林郑月娥与内地援港专家组会面听取抗疫建议

香港特区行政长官林郑月娥28日上午与到港支援香港抗疫工作的内地新冠肺炎医疗救治专家组会面，听取他们自本月19日抵港以来考察特区治疗工作后提出的意见和建议。

林郑月娥衷心感谢专家组组长、广东省老年医学研究所所长覃铁和专家组成员在过去一个多星期到访香港多所医院、北大屿山医院香港感染控制中心、竹篙湾社区隔离设施等，了解香港疫情最新发展，并与临床医护人员和不同专家就诊断及治疗深入交流，分享内地在隔离设施的规划配置及临床管理方面的经验，并就香港当前医治重症病人的医疗安排提供宝贵意见。她表示，及时治疗重病患者和减低死亡个案是确保香港市民生命安全、身体健康的必要措施。

特区政府食物及卫生局局长陈肇始、特区政府劳工及福利局局长罗致光、香港医院管理局行政总裁高拔升、特区政府专家顾问团成员梁卓伟和许树昌，以及其他专家包括刘泽星、刘宇隆和孔繁毅一同出席。（黄茜恬）