2021年度个税汇算今起开始 你是退税还是补税？

3月1日起，2021年度个税汇算正式开始。个税再度迎来多退少补，快来看看你是退税还是补税？

2021年度个税汇算今起开始

2021年度汇算的时间为2022年3月1日至6月30日，期间跨度4个月。

为提升大家的办税效率和申报体验，防止汇算初期扎堆办理造成不便，税务部门推出预约办税服务。

有年度汇算初期 (3月1日至3月15日)办税需求的纳税人，可登录手机个税APP预约上述时间段中的任意一天办理。3月16日至6月30日，纳税人无需预约，随时可以登录手机个人所得税APP办理年度汇算。

需要说明的是，预约功能开放时间为2022年2月16日至3月15日每天的早6点至晚22点，纳税人可在上述时间内登录手机个人所得税APP并预约3月1日至3月15日的年度汇算申报。

想要第一时间领取退税红包的小伙伴，赶紧拿起手机预约吧。

谁需要办理年度汇算？

符合下列情形之一的，纳税人需办理年度汇算：

(一)已预缴税额大于年度汇算应纳税额且申请退税的；(二)纳税年度内取得的综合所得收入超过12万元且需要补税金额超过400元的。

应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠)×适用税率-速算扣除数]-已预缴税额

哪些情形无需办理年度汇算？

纳税人在纳税年度内已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的，无需办理年度汇算：

(一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的；(二)年度汇算需补税金额不超过400元的；(三)已预缴税额与年度汇算应纳税额一致的；(四)符合年度汇算退税条件但不申请退税的。

年度汇算如何办理？

办理年度汇算的三种方式：自己办、单位办、请人办。大家可以根据自己的需求，选择办理方式。

税务机关提供了高效、快捷的网络办税渠道，建议纳税人优先选择通过自然人电子税务局办理年度汇算，特别是手机个人所得税APP掌上办税。

手机个人所得税APP一是优化申报表项目预填服务。二是优化社保费填写方式。三是优化增加提示提醒。一方面，增加更多的服务提示提醒，帮助纳税人便利地办理年度汇算；另一方面，对填报减少收入或增加扣除、免税收入、减免税额的纳税人进行风险提示，提醒纳税依法如实申报，降低纳税人误填错填几率。

继续实行年度汇算“首违不罚”

纳税人在办理年度汇算时，申报信息填写错误造成年度汇算多退或少缴税款，纳税人主动或经税务机关提醒后及时改正的，税务机关可以按照“首违不罚”原则免予处罚。

退税可以放弃，但补税不能放弃。对于年度汇算需补税的纳税人，如在年度汇算期结束后未申报并补缴税款，税务部门将依法加收滞纳金，并在其《个人所得税纳税记录》中予以标注。

你是退税还是补税？(记者 李金磊)