中央援港防控专家组抵达香港

据新华社香港2月28日电 中央援港防控专家组2月28日下午抵达香港开展工作，将协助香港特区政府抗疫，与特区政府有关官员和专家充分交流经验，提出指导意见，全力帮助香港稳控疫情，并把减少人群感染、重症救治、降低死亡率作为当前工作的重点。

这是中央派出的第三批援港抗疫专家，包括5名专家，由国家卫生健康委新冠肺炎疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年带队。

“我们到香港后，会和香港专家保持密切合作，介绍内地的经验，形成一些共识，为特区政府决策提供参考。”梁万年说。

专家组一行5人下午经深圳湾口岸入港。香港特区行政长官林郑月娥、香港中联办负责人等赴口岸迎接专家组一行。

林郑月娥表示，希望此次到来的第三批专家可以从宏观层面指导香港抗疫工作，并根据专家的成功经验和专业判断对香港抗疫提出建议，为香港下一步的抗疫工作打下坚实基础。