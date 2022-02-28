为什么要向“金银箔粉”食品说不？北京疾控详解

人民网北京2月28日电 （记者孙红丽）一段时间以来，金箔冰淇淋、金箔巧克力等食品的热度持续升高，噱头蛮大，受到不少人的追捧。

对此，北京市疾控中心官方微信发文指出，金银并不是人体必需的营养素，无任何营养价值。虽然食用金银箔粉后，不会被人体吸收，但如果大量食用无法消化的物质，就存在一定的健康风险。有一些伪劣金银箔粉并非纯金银加工，可能含有其他重金属或污染物，如果食用会带来更多健康隐患。

另外，北京市疾控中心表示，参考国外的食品，其中金银箔粉的使用量很小，所以实际成本不会高。但因为利益驱动，加之消费者掌握的信息不对等，这些食品的实际售价可能会很高，导致消费者交了不少“智商税”。所以消费者要擦亮眼睛，没有必要花这个冤枉钱，也不会显得多有面儿。

所谓金银箔粉，即金（银）箔、金（银）粉类物质，其实就是金属金、金属银经过一定物理手段被加工延展成极薄的片状或粉状，多用于建筑装修或工艺品。金箔比蝉翼还要薄的多，一般而言，1克金就可以制成约0.5平方米金箔，基本上相当于一大块地板砖的大小。

金银箔粉能不能在食品中使用？北京市疾控中心表示，在国外也许可以，但在国内不能。

具体来说，联合国粮农组织/世界卫生组织(FAO/WHO)食品添加剂联合专家委员会(JECFA)经评估，认为金箔可以作为食品添加剂，用途为色素。欧洲议会和理事会条例规定，欧盟允许金(E175,Gold)、银(E1741,Silver)作为色素用于糖果、巧克力的涂层等，可按生产需要适量使用。在日本、澳新等国家，金箔也有一定的应用，比如蛋糕裱花装饰、酒调制等。

但根据我国食品安全法律法规及食品安全标准规定，金银箔粉不是食品添加剂，更不是食品原料，不能用于食品生产经营。

2022年1月29日，国家市场监管总局、国家卫生健康委、海关总署联合印发了《关于依法查处生产经营含金银箔粉食品违法行为的通知》，要求严厉打击生产经营含金银箔粉食品、虚假宣传金银箔粉可食用以及进口含金银箔粉食品等违法违规行为，坚决遏制“食金之风”。

为什么在其他国家能用，我国却不允许使用呢？

北京市疾控中心表示，首先，每个国家批不批准使用某种食品添加剂，需要结合各自的实际情况（包括人群膳食暴露情况等）来确定。我国批准使用的某些食品添加剂，在其他国家也不一定能用。

其次，一种物质能不能作为食品添加剂，要看本身安全性，也要看工艺必要性。在我国，金银箔粉就没有使用的必要。虽然食用金银箔粉后，不会产生化学反应，也不会在体内堆积，更不会被人体吸收，而是会原封不动地排泄离开人体，很难对人体健康造成影响，但如果大量食用无法消化的物质，就存在一定的健康风险。

另外，从营养学角度来说，金银并不是人体必需的营养素，无任何营养价值，甚至没有味道，食品中使用金银箔粉，实无必要。

北京市疾控中心提醒，大家要坚决向“金箔银粉”说不。当发现金银箔粉用于食品生产经营时，请立即向市场监管部门举报。