小摊贩二维码收款无需担忧

街头卖烤红薯的大爷不用担心贴在摊位上的二维码不能用了。

3月1日起，《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》将开始实施，其中涉及个人收款码的部分如何落地备受关注。尤其是近期，网络上关于个人收款码能否进行经营性收款的讨论较多。针对这一疑惑，2月22日，中国支付清算协会公告明确，3月1日之后，个人收款码可继续使用，不关闭、不停用、功能不变。同时新设“个人经营收款码”，用户可自由选择使用。经济日报记者就此采访了业内专家。

摊贩个人收款码能继续用

经济日报记者了解到，对于流动摊位等经营规模小，或偶然发生经营收款的个人经营者，3月1日后可继续使用原有的个人收款码。

2月22日，中国支付清算协会发布的关于优化条码支付服务的公告称，为进一步优化营商环境，提供更加精准和便捷的支付服务，新设“个人经营收款码”，用户可自由选择使用。

业内专家表示，如用户选择使用“个人经营收款码”后，原有的“个人收款码”可继续保留，不关闭、不停用，个人日常收付款可继续使用“个人收款码”。

在支付清算协会公告发布后，微信、支付宝也先后发布公告称，3月1日之后，个人收款码可继续正常使用。

微信公告称，3月1日之后，结合用户收款情况，将陆续通过微信收款助手消息通知等方式发出邀请，在用户自愿的情况下提供个人经营收款码，免费领取物料码牌。

支付宝也表示，3月1日之后，支付宝的个人收款码可继续使用，也可继续享受现有的包括提现免费在内的一系列服务。

招联金融首席研究员董希淼认为，此举是对《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》要求的优化，充分尊重用户的选择权，最大程度降低加强支付受理终端和条码支付管理带来的影响，给市场和用户吃下了一颗“定心丸”。

是否转个人经营码由用户决定

当前，条码支付成为公众日常生活中的重要支付方式。其中，“个人收款码”不仅被用于个人日常出行、日用品消费、小额支付等场景，还有大量个体工商户、小微企业等用户用于日常经营。

根据中国支付清算协会编著的《中国支付产业年报2020》，2019年银行机构和支付机构共处理支付收单业务1737.55亿笔，金额达26.74万亿元。

为了让个体工商户、小微企业用户更便捷、安全地使用条码支付方式进行日常经营，强化支付机构服务意识，按照人民银行的有关规定，中国支付清算协会商会员机构研究提出了行业自律建议，进一步细化、完善支付服务功能，对具有明显经营特征的个人用户专设了“个人经营收款码”。

对此，董希淼表示，用户使用条码支付将有了“二选一”的机会：一方面，新设“个人经营收款码”，功能更强大，用户可自由选择使用；另一方面，原来的个人收款码功能保持不变，原用户可以继续使用。

那么，使用个人经营收款码有何好处？业内专家认为，“个人经营收款码”拓展了服务功能，不增加服务成本，不改变用户体验。一方面，“个人经营收款码”可以用于没有办理工商登记注册的个人经营者，便于其更加精准和便捷地获取更优质的支付服务。比如，个人经营收款码可接受信用卡付款，有利于拓展客源。另外，还可获得账务管理、交易对账、特定营销等增值服务。支付机构在公平竞争的前提下可以开发更多服务选项。另一方面，个人经营收款码还能够更好实现交易风险防控，更有效地保障用户资金安全，维护消费者、个人商户及小微企业的合法权益。由支付机构将其比照商户管理，交易信息会进一步准确，一旦发生纠纷，能够更好更快地维权。

支付宝公告称，升级后，用户原有的收钱免费、提现免费等权益将继续享有，还将会享有更高的“敢收敢赔”保障额度等权益。微信支付也表示，可提供经营账本、经营分析等服务。

博通咨询金融行业资深分析师王蓬博表示，整体来看，此次对个人收款条码的监管政策从市场经营层面来看，不会对行业持续发展造成影响。普通用户扫码支付体验不会受到影响，街边摊贩等广大小微商户经营成本也没有增加。

对于申请使用“个人经营收款码”的用户，手续也并不复杂。据了解，支付机构要按照最少、必要原则精简地提交材料，并主要通过在线方式提交。

对于消费者来说，无论商家使用“个人收款码”“个人经营收款码”“商户收款码”中的哪一种，消费者通过商家提供的收款码付款，体验与现状相同、支付无障碍。如商家使用“个人收款码”收款，消费者仅能使用借记卡或支付账户余额支付。如果商家使用“个人经营收款码”或“商户收款码”收款，消费者还可以使用信用卡支付，一旦发生纠纷，也能够更方便、准确举证，维护自身权益。

管好收款码守护消费者

王蓬博认为，支付清算协会发布的公告既考虑到收款码的普惠性、便利性特点，也符合央行一直提出的审慎监管的思路，在发展和合规之间找到了一个平衡点。特别是对中小微商户的持续健康经营提供了更多的便利条件，也符合市场预期。

当前，个人收款码存在的风险隐患不容忽视。去年10月，《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》发布，正是为了加强行业管理，堵住漏洞，斩断非法链条，更好地保障消费者和小微商户的资金安全。

同时，其中一项重要内容还涉及反洗钱。为了防范不法分子使用个人静态收款条码远程转移赌资。央行明确，要求个人静态收款条码原则上禁止用于远程非面对面收款，确有必要的实行白名单管理。对于通过截屏、下载等方式保存的个人动态收款条码，也要参照执行个人静态收款条码有关要求。

近年来一些不法分子通过改造支付受理终端、申请虚假商户等手段盗取个人信息、盗用账户资金，甚至违法犯罪。如一些人使用个人静态收款条码与赌客“点对点”线上远程转移赌资，将赌资分拆隐藏在正常交易场景里。

董希淼认为，条码支付在方便大家的同时，的确存在一些容易被利用的空子，加强管理是必要的，有助于推动条码支付业务健康可持续发展，防范支付结算领域风险，更好地保护商户和消费者合法权益。

有关部门同时提醒，近期还须谨防利用“收款码升级”进行的诈骗行为。近期，有人打着“个人收款码升级”“更换码牌”等旗号进行诈骗。支付清算协会公告提醒支付机构要畅通渠道，加强和用户的沟通解释，避免不法分子借机诈骗。支付宝和微信支付也提醒用户，若有相关人士上门推广，请谨防诈骗。(记者 陈果静)