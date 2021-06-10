激光笔、电动平衡车、水精灵 中消协：这些不是玩具不适合儿童玩耍

人民网北京6月10日电 （记者孙红丽）10日，中国消费者协会发布消费提示：警惕！不要让儿童玩具成为孩子的“安全隐患”。其中，中国消费者协会提醒，有一些产品虽然看似“好玩”，其实却并不是玩具，因其安全风险较高，建议不要给孩子当作玩具玩耍。比较常见的有激光笔、电动平衡车、水精灵。

《2020年全国消协组织受理投诉情况分析》显示，2020年全国消协组织共受理儿童玩具投诉4847件，比2019年的投诉量增加了近两倍。涉及安全的问题主要包括机械物理伤害（如玩具小零件脱落、玩具有危险尖点利边等）、化学伤害（如违法添加禁用物质、某种元素含量超出国家标准等）、玩具适用年龄与实际使用不符以及误玩非玩具产品造成的伤害等。

中国消费者协会指出，激光笔一般应用于教学、导游、野外旅行、建筑工地、消防救灾等场所。激光笔若使用不当危害很大。比如直射眼睛，可能会造成暂时性或者永久性视力损伤甚至失明；如果照射某可燃物时间过长，也易引发火灾。

据专家介绍，电动平衡车既不属于儿童玩具，也不属于运动器械，如果将这类产品误认为是儿童玩具，就很容易忽视其中存在的风险。尤其是年龄较小的儿童，因其自身平衡能力尚不健全，又缺乏相应的风险防范意识，在骑行过程中极易发生安全事故。

水精灵是一种圆珠形吸水树脂，又称泡大珠、吸水弹等，广泛应用于盆栽保水、室内装饰。有些商家将其当作玩具售卖，甚至作为弹射玩具的弹射物。由于颜色鲜艳，年龄较小的儿童很可能会误作为糖果而吞入，危及生命安全。此外，若水精灵的碎片粘附在手指上，用手揉眼时，这些碎片还会划伤眼球，导致感染甚至失明。

中国消费者协会还提醒广大家长，不能贪图便宜而购买劣质儿童玩具；购买玩具要认准CCC认证；家长在购买玩具时，一定要关注玩具包装上标注的适合年龄，选购与孩子年龄相匹配的玩具；年龄较小的儿童在玩耍时最好能全程陪同。

此外，玩具经营者应不断提升产品安全标准，提高生产技术，加强自律，从源头上为孩子营造一个更加安全放心的玩具消费环境。