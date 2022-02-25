海南省开展适龄女生HPV疫苗接种工作

近日，海南省卫生健康委与海南省教育厅联合制定并发布《2022年海南省适龄女生HPV疫苗接种项目实施方案》（以下简称《方案》），2022年拟接种7.1万人，计划于3月份开展第一剂次接种。

项目接种对象为海南省适龄女生（第1剂次接种年龄13周岁—14周岁半），15周岁前完成两针次接种，对有疫苗接种禁忌的女生或已接种过HPV疫苗的女生不列入接种范围。

此次疫苗接种采取统一组织、预约登记、集中接种的方式，由海南省各市县教育局统一组织辖区各学校符合免费接种范围的学生进行摸底登记。各学校以班级为单位提供适龄接种对象名单，与所在地定点免费HPV疫苗接种单位预约本校学生集中接种时间段。

疫苗及免疫程序

1.疫苗选择国产2价：本着尽力而为、量力而行的原则，本项目使用国产2价HPV疫苗，由各市县统一组织采购、分发，按照“知情同意、自愿免费”实施接种。

2.免疫程序两针剂：对本项目接种对象，国产2价HPV疫苗采用“0—6”两剂次免疫程序，即第1剂次接种满6个月后再接种第2剂次，确保15周岁前完成两针次接种。

3.间隔14天以上接种其他疫苗：疫苗接种工作按照属地化管理，由学校所在地预防接种单位负责，接种严格按照《预防接种工作规范》及疫苗说明书要求进行。本项目要求各剂次选择使用同一厂家生产疫苗完成全程接种。暂不建议全程接种国产2价HPV疫苗后再接种其他HPV疫苗。如受种者在相近时间内还需接种其他疫苗，应确保与HPV疫苗接种间隔14天以上，同时要优先保障国家免疫规划疫苗和新冠疫苗的接种。