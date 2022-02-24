我国累计报告接种新冠病毒疫苗超31亿剂次

人民网北京2月24日电 （记者孙红丽）据国家卫生健康委官网消息，截至2022年2月23日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗310176.0万剂次。

预防新冠肺炎最好的办法就是接种疫苗。2021年以来，我国大规模推进新冠病毒疫苗接种，有效遏制了局部地区疫情扩散。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在今年2月19日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，截至2月18日，全国新冠病毒疫苗接种总人数达到126818万，完成全程接种的人数为123254.3万人。其中，60岁以上老年人新冠病毒疫苗接种覆盖人数达到21961.7万，完成全程接种达到21072.8万人。80岁以上老年人新冠病毒疫苗接种覆盖人数为2044.1万人，完成全程接种1795.3万人。

国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣在上述发布会上表示，到目前为止，全球已经接种新冠疫苗超过了100亿剂次，我国接种也超过了30亿剂次。根据我国现已开展的真实世界研究结果来看，新冠疫苗全程免疫能够显著降低奥密克戎变异株引发肺炎和重症的风险。加强免疫则不仅能降低肺炎和重症风险，还能进一步降低奥密克戎毒株引起的突破感染率，也就是打了苗以后又被感染的情况。

近日，经国务院联防联控机制批准，国家卫生健康委已经开始部署序贯加强免疫接种。

“研究数据表明，同源加强免疫和序贯加强免疫，都能够进一步提高免疫效果，希望满足接种条件的人群能够主动接种、及早接种，为健康加码、为防疫加油。”吴良有说。