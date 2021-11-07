拜耳与博鳌乐城管理局签订战略合作备忘录 开展糖尿病领域全面深化合作

11月6日， 在第四届中国国际进口博览会上，拜耳与海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局（以下简称“乐城管理局”）签订战略合作备忘录，双方希望充分发挥各自优惠政策、医疗资源及国际产业等方面的优势，在糖尿病领域开展全面深化的合作。

签约仪式

乐城先行区管理局党委委员、副局长吕小蕾参加活动并表示：“作为全国的‘医疗特区’，乐城管理局一直致力于积极推动医药政策改革创新、先行先试，推动乐城先行区国际医疗旅游和先进医疗服务的高标准高质量发展。拜耳是一家生命科学领域的跨国企业，在许多疾病的治疗领域拥有创新型的产品和丰富的经验。希望此次与拜耳全面深化的合作，能够成为乐城先行区与优秀医药企业合作的双赢典范，加速全球创新产品、先进药械、诊疗方案在乐城先行区落地，更快、尽早惠及广大中国患者。”

乐城先行区管理局党委委员、副局长吕小蕾

今年8月，海南省药品监督管理局同意准予进口拜耳与WaveForm公司合作项目产品持续葡萄糖监测系统（CGMs），并于9月在博鳌乐城一龄生命品质改善中心完成首例佩戴，助力糖尿病精准管理。这款CGMs以每分钟为单位记录患者14天内的组织液葡萄糖水平；同时，微丝感测技术极大程度改善患者的佩戴体验；此外，高/低血糖报警功能尤其是提前15分钟的预警功能能够减少临床不良事件的发生。同时，用于评估该款CGMs在中国糖尿病患者人群中使用有效性与安全性的真实世界数据研究启动。随着真实世界数据的快速积累，双方期望这款产品尽早惠及中国广大糖尿病患者。

拜耳集团处方药事业部高级副总裁杨灏

拜耳集团处方药事业部高级副总裁杨灏表示，“拜耳始终以满足患者治疗需求为己任，致力提供从预防、诊断到治疗及并发症管理全方位的创新解决方案。拜耳与WaveForm公司合作项目产品CGMs在海南先行落地，为拜耳与博鳌乐城管理局的合作奠定了良好基础。我们期望通过在学术交流、临床研究、创新药械先行先试等方面与乐城管理局进行全面深化的合作，携手推动医药、医疗、医保等领域创新，为健康中国助力加油。”