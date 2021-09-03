拜耳医药亮相2021服贸会 携手北京医学会助力临床研究创新发展

9月3日，2021年中国国际服务贸易交易会期间，拜耳作为一家长期植根中国发展的跨国医药企业，积极参与今年设立的健康卫生服务专题版块，并与北京医学会就北京市研究型病房建设模式研究项目达成合作意向。合作双方将携手支持推进北京市研究型病房建设，探索构建研究型病房新模式，助力公立医院创新发展。

拜耳与北京医学会就北京市研究型病房建设模式研究项目达成合作

研究型病房是在具备条件的医院内，医务人员开展药物和医疗器械的临床试验、生物医学新技术的临床应用观察等临床研究的场所，是重要的医疗资源和科技基础设施。该研究项目将已开展研究型病房建设的公立医院作为研究对象，梳理分析研究型病房建设的实施现状，总结试点医院的典型经验，并进一步探索研究型病房建设的新模式。

北京医学会封国生会长表示：“医疗健康水平的提高离不开医学科学研究。本项目在北京市卫生健康委员会和北京市科学技术委员会的指导下开展，将有助于支持医院提升临床研究质量，强化医院的研究创新功能，推动医院研究型病房的建设。北京医学会与拜耳的此次合作是学术机构与企业共同推动临床研究创新发展的有效尝试。”

今年是健康卫生服务专题首次纳入服贸会主题版块。特别是当前全球正面临巨大的公共卫生挑战，医疗卫生相关话题备受瞩目。拜耳在本届服贸会上秉承“科技创造美好生活”的使命承诺，聚焦糖尿病、心血管疾病和肿瘤三大领域，持续为广大患者提供更多、更好的药物与治疗方案。

拜耳医药参展2021中国服贸会健康卫生服务专题展

“服贸会是中国对外开放的一个重要窗口，为包括拜耳在内的跨国企业提供了一个展示、交流、合作的国际平台，更是深入了解中国本地医疗需求的重要途径。” 拜耳集团处方药事业部全球执行副总裁兼中国区总裁周晓兰表示，“拜耳希望借此机会进一步加深与中国合作伙伴的沟通与合作，更好发挥在医疗健康领域的优势专长，不断为中国人民带来更多创新成果，持续为‘健康中国’等重要国家战略的推进实施贡献更多力量。”

过去二十多年中，拜耳医药立足北京，持续向中国患者提供高品质的创新药物，不断满足本地医疗需求，帮助提升公众的健康水平。未来，拜耳将继续发挥自身专长，推进创新与合作，加快带来更多符合中国人民健康需求的高品质与创新产品，助力中国社会实现更加健康美好的生活。