二十四节气之雨水：东风解冻 散而为雨

2022年2月19日，云南省曲靖市，雨水节气迎寒潮，罗平县牛街螺丝田油菜花观景点，正在次第开放的油菜花梯田景致美不胜收。 视觉中国供图

“好雨知时节，当春乃发生。”今年2月19日至3月4日是二十四节气中的雨水。此时，太阳到达黄经330度，气温回暖，冰雪融化，雨水渐增。北京师范大学社会学院教授、中国民俗学会副会长萧放告诉中青报·中青网记者，雨水位于二十四节气的第二位，是农历正月的中气。在汉代以前，雨水节气位列第三，排在惊蛰之后。西汉第六位皇帝汉景帝刘启即位后，为了避“启”的名讳，“启蛰”被改为“惊蛰”，位置也与雨水调换。西汉刘安的《淮南子》首次记载了雨水在立春之后的顺序。萧放说，雨水位置的调整，是基于古代阴阳五行观念。《月令七十二候集解》云：“正月中。天一生水，春始属木，然生木者，必水也，故立春后继之雨水，且东风既解冻，则散而为雨水矣。”

花信与物候

二十四节气对应七十二候，每个节气有三候，每候有五天。其中，从大寒到谷雨八个节气对应着二十四番花信，即八个节气的每一候分别对应一种花的花信。萧放介绍说，雨水的花信是：一候油菜花，二候杏花，三候李花。

“杏花春雨江南”是古代文人墨客笔下经常出现的景象。雨水之后，街头叫卖杏花的人构成了江南独有的一道风景。南宋陆游在《临安春雨初霁》中写道：“小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花。”古时卖花盛行吆喝，正如《梦粱录》所描述：“卖花者以马头竹篮盛之，歌叫于市，买者纷然。”史达祖正月十八听闻了深巷杏花叫卖声，挥笔写下“小雨空帘，无人深巷，已早杏花先卖”的感叹。陈维崧亦在《探春令·咏窗外杏花》中写道：“满城微雨，频上街头卖。”

杏花带雨，透露出的是春的气息。淡雅的杏花，与蒙蒙的江南春雨营造出和谐而充满诗性的意境。卖杏花是江南一带的地方习俗。赏杏花更是江南人民生活的重要内容。市井的烟火气遮掩不了人们对生活美学的追求，即使平凡的百姓，也懂得欣赏春天的姿色，寻找生活的雅趣。

二十四节气也对应着七十二物候。古人眼中的雨水物候标识是：一候獭祭鱼，二候候雁北，三候草木萌动。雨水时节，冰雪消融，水里的鱼儿不再“负冰前行”，贪吃的水獭也变得活跃起来，把在水里捕到的鱼陈列在岸边，摆成一排，如同祭祀一般。雨水五日后，大雁开始从南方飞回北方，再过五日，草木随着地中阳气的上腾而开始抽出嫩芽。从此，大地渐渐开始呈现出一派欣欣向荣的景象。

春雨贵如油

在萧放看来，虽然雨水是二十四节气中的一个“小节气”，既不属于“四立”“二分”“二至”这些“大节气”，也不能与“清明”“中秋”等传统节日相提并论，但其重要性却不容小觑。雨水与谷雨、小雪、大雪一样，都是反映降水现象的节气，体现了农业社会人们对气候的观察。

萧放解释说，中国是农耕社会，农业生产“靠天吃饭”，因此雨水节气对于农事非常重要。立春之后，天气转暖，东南季风吹向陆地。来自太平洋的暖流带来了农作物生长最需要的雨水。风调雨顺，春雨充足的气候，会带来一年的好收成，湖北农谚有“雨水有雨庄稼好，大麦小麦粒粒饱”“立春要晴，雨水要淋”的说法。然而在很多时候，春雨来得并不及时，春旱现象时常发生。春旱对春耕、春种十分不利，“雨水无水多春旱”“雨水不落，下秧无着”“春雨贵如油”……不管在南方还是北方，春耕都需要雨水的滋润，因此人们在立春之后也会格外期盼雨水的到来。

雨水时节也有着许多与农事相关的习俗。雨水节气在南方被称为“可耕之候”。虽然雨水前后气温仍然较低，但土质已经开始松软，人们要在这个时候翻耕农田，做春种的准备。翻耕要趁早，农谚有云：“正月耕田是黄金，二月耕田是白银”。

另一个农事习俗是“捞河泥”，即把河塘和湖塘里的泥捞上来，用作田间的肥料。萧放介绍说，捞河泥可以驾船，农人站在船头，用竹竿套着网兜探到水底，将淤泥捞上来，装满船，再运到田边。不撑船的话，也可以拿舴盆在水里捞。舴盆在旧时的江南很常见，长七八尺、宽四五尺，椭圆形，盆沿外边有一个铁环，可以用来在水中固定。还有个钉耙，好像浅口的簸箕，以七根带弯的铁钎由铁条串成一体，其间又有缝隙用来渗水。钉耙有根青翠的竹把杆，农人按着水深截成称手的长度，在水里上上下下地捞。捞上来的淤泥都是极好的肥料，农谚说“立春天渐暖，雨水送肥忙。”描述的就是人们挖河泥做肥料的景象。

占稻色，拉保保，回娘家

耕作伊始，农人们总是对一年的收成充满期盼，由此产生了用爆米花占卜年景收成的有趣习俗，叫“占稻色”。

萧放说，宋代，江南人便有了用糯米谷占稻色的习俗，他们把糯米谷放在锅里炒，糯米遇热爆出了米花，根据米花的成色预测一年稻谷的收成。米花越多越大，丰收也就越喜人。

爆米花，也被古人称为“孛娄”。南宋范成大在《吴郡志》中说“爆糯谷于釜中，名孛娄，亦曰米花”，他在《上元纪吴中节物俳谐体三十二韵》自注中又说“炒糯谷以卜，俗名孛娄，北人号糯米花”。李戒庵《漫笔》有《米花》一诗描写的景象更加生动，诗云：“东入吴城十万家，家家爆谷卜年华。就锅抛下黄金粟，转手翻成白玉花”。

一些地区在雨水时节还有“拉保保”的民俗。萧放解释说，“拉保保”即拜干亲，主要形成在四川地区。旧时人们担心孩子不好养活，于是会在这一天给孩子寻找一个干爹或干妈，来守护孩子茁壮成长。萧放说，在雨水时节“拉保保”取“雨露滋润易生长”的寓意，这其实也体现了旧时人们在养育生命力脆弱的孩子时，希望得到集体和社会力量帮助的愿望。

雨水节气回娘家，也是四川西部一带的习俗。这天，出嫁的女儿要回娘家拜望父母。已生育过孩子的妇女要带上椅子、瓦罐肉等礼物，以感谢父母的养育之恩；久不怀孕的妇女，则由母亲为其缝制一条红裤子，贴身穿着，这样据说可以尽快怀孕有子。新婚的女婿会在这一天为岳父母送上两把缠着二尺红带的藤椅，对他们将自己的妻子养育成人表示谢意。岳父母则会回赠一把雨伞，让他在为妻小出门奔波时挡风遮雨。

雨水养生

雨水也是养生的关键时节。萧放表示，虽然万物复苏，大地回春，但天气仍然变化无常，“倒春寒”现象经常发生，因此雨水时节应格外强调“春捂”。

“中国气象先生”宋英杰告诉记者，雨水节气降雨量增多，天气回暖的速度也有所放缓。在春季的六个节气之中，雨水期间的气温升幅是最小的。“由雪到雨，由冻到融，是一件特别花工夫、费能量的事，这也是雨水时节气温回暖乏力的原因之一。”

中国中医科学院中医临床基础医学研究所赵静教授指出，雨水节气，天气回暖，人体腠理打开，易受风邪的侵袭，因此在加减衣物上应放慢速度，注重保暖，尤其是背部、腹部和足底这几个部位至关重要。保持背部的温暖，可以防止风邪侵袭“阳脉之海”督脉；保持腹部的温暖，可以预防消化不良以及感冒、腹泻；保持足部的温暖，则可以保持全身的温暖。此外，还应每日勤梳头，经常按摩腹部，促进气血循环，有利于促进消化，健脾除湿。

赵静说，随着降雨增多，寒湿之邪最易困扰脾脏。《黄帝内经》里记载：“湿气通于脾”。因脾喜燥恶湿，湿邪留滞最易困脾。尤其是脾虚的人更要注意保养。可以通过按压足三里穴、丰隆穴调理脾胃，以祛除湿邪。此外，由于肝脏主情绪的控制，所以在春季，高血压、心脏病患者尤其易情绪波动，可采取冥想、气功，太极和瑜伽来帮助控制情绪。

“雨水节气期间，还可以食用适量的甘味食物以强健脾胃，并适当控制酸性食物的摄入。”赵静说，根据中医理论，春属木，与肝脏相应，其味为酸，因此春季可适量增加酸味食物以柔肝疏肝，但要注意不可多食，因肝木过旺会制克脾土，损伤脾胃，脾味为甘，所以可适量增加甘辛食物，肝脾同调。酸辛等容易消化的食物及果蔬，如枸杞、山楂、柑橘、蜂蜜、白萝卜、竹笋等，都是不错的选择。此外，唐代著名医药学家孙思邈还提到“春时宜食粥”，利于调养脾胃，因此，雨水时节吃一些薏苡仁山药粥也是养生食疗的好方法。

“二十四节气让人更好地感知自然的韵律和气息，从而真切地体会到融入自然、与自然和谐相处的亲密与诗意。”北京联合大学北京学研究基地研究员、“我们的节日”北京工作室负责人张勃说，春天是天地和同、草木萌动的季节，“一年之计在于春”，人们应循时而动，及时播种，不误农时。

张勃指出，二十四节气不仅关乎生产，亦深系生活。在现代社会，一方面人们愈发注重生命安全与健康；另一方面，人们的生活节奏日益脱离自然时序节奏，由此带来身体亚健康等一系列问题。“二十四节气养生应强调人和着自然的节拍，根据不同的节气适时调整自己的行为、饮食与精神，这对强身健体、延年益寿具有积极作用。”