“春雨贵如油”。雨水是二十四节气中的第二个节气。这一时期气温回升，冰雪融化，降水增多。雨水节气有什么特点？哪些节气跟水有关？为什么说春雨贵如油？气象、农业专家为您“雨水说水”。

江苏省农业科学院研究员陈新、南京信息工程大学应用气象学院副教授江晓东介绍，雨水节气时，太阳直射点由南半球向赤道靠近。此时全国气候总体趋势是由冬末的寒冷向初春的温暖过渡。全国大部分地区多雪之时已过，降雨开始，气温回升，但降雨仍以毛毛细雨为主。

雨水到来后，我国大部分地区气温回升到0摄氏度以上，黄淮平原日均温达到约3摄氏度，江南约5摄氏度。但这时大气环流处于调整阶段，忽冷忽热，乍暖还寒，也是全年寒潮出现最多的时期之一。

除了雨水外，还有不少反映气候特征的节气。比如谷雨、小雪、大雪也反映了降水或降雪现象。白露、寒露、霜降则反映了水汽凝结、凝华现象。

“所谓春雨贵如油，说的是春季降雨对农业生产的重要性。”陈新介绍，越冬作物在冬季苗体小、生长慢、需水量不大，一般冬旱对正常生长影响不大。但雨水节气前后，农作物生长逐渐旺盛，需水量逐步加大，这时候遇到干旱，极易影响生长和产量。

比如冬小麦，在返青生长时对水的需求量就明显增加，因此春雨像油一样珍贵。类似的谚语还有“雨水有雨庄稼好,大春小春一片宝”“蓄水如囤粮，水足粮满仓”等。

“雨水时‘七九河开，八九雁来’，再到此后的‘九九加一九，耕牛遍地走’，已是一幅春初的风景。这意味着全国许多地区正在进行或已经完成了由冬转春的过程。在春风和雨水的催促下，大地会逐渐呈现出一派春耕的繁忙景象。”江晓东说。