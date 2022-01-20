专家解读不孕不育防治核心信息：适龄婚育更容易受孕 科学备孕有妙招

人民网北京1月20日电 （记者孙红丽）不孕不育是由多种因素导致的生育障碍状态，在我国，不孕不育发病率为7%-10%。2021年11月，国家卫生健康委发布了《不孕不育防治健康教育核心信息》（以下简称《核心信息》）。

近日，围绕《核心信息》内容，北京大学第三医院主任医师李蓉，北京大学第三医院主任医师姜辉，重庆市妇幼保健院主任医师黄国宁为公众进行相关解读，介绍不孕不育防治知识和技能。

适龄婚育更容易受孕

年龄是影响生育能力的关键因素，适龄婚育更容易受孕。

《核心信息》指出，女性在30岁后生育能力呈下降趋势，35岁以后生育能力迅速下降，男性40岁以后生育能力开始下降。

李蓉表示，随着年龄的增长，人体各方面的机能都是逐渐下降的，这是一个不可逆的过程，生殖系统也不例外。高龄孕妇（分娩年龄35岁及以上）发生胚胎染色体异常的风险会显著增加（比如唐氏综合征），导致胚胎停止发育或自然流产的不良结局。此外，高龄孕妇孕期容易发生高血压、糖尿病等一系列并发症，严重时可能导致不良的母儿结局。

李蓉指出，女性的最佳生育年龄是22～28岁，或者至多不超过35岁。男性尽管生育周期比女性长，但是高龄男性生育也会增加胚胎染色体异常的风险。人类的平均寿命已经明显延长了，但是女性的绝经年龄却变化不大，提示广大育龄女性应当在适龄的时候进行生育。

如何科学备孕？

如何科学备孕？《核心信息》指出，准备结婚或计划怀孕的男女双方应主动到医疗机构接受婚前医学检查、孕前优生健康检查、生育咨询指导等服务。保持适当的性生活频次，通过医学方法监测排卵、选择排卵期同房有助于怀孕。

姜辉表示，对于计划结婚的准新人，尤其是计划怀孕的准爸爸准妈妈们，建议进行相关的医学检查，关注双方的身体健康情况，特别是要及早发现影响双方生殖健康的问题。

备孕期的准爸爸准妈妈们要了解提高怀孕概率的基本常识，核心的问题是把握女方的排卵时间，可以在医生的指导下通过计算女性月经周期、测量基础体温以及超声检查等方法来监测排卵。最佳的同房时机一般在女方排卵前一天，而在此之前男方最好禁欲2～5天，这样可使精液的数量和质量达到最好的状态。而对月经不规律、排卵日子不好准确把握的夫妇，可以采取隔天同房一次的策略。

吸烟和酗酒等影响生育能力

健康的生活方式对于备孕来说非常必要。《核心信息》指出，吸烟和酗酒会影响性能力和生育能力，也会影响胚胎和胎儿发育。

姜辉建议，备孕期的准爸爸妈妈们，一定要提前做好孕前准备，男性一般至少要提前3个月作准备。首先要戒烟限酒，因为烟草中的尼古丁、焦油、砷、镉等大量有害物质会严重影响睾丸的生精功能。同时合理膳食，精子生成过程中需要大量的维生素和锌、硒等微量元素，备孕期间应该多吃蔬菜、水果和海鲜等富含维生素和微量元素的食物，同时要注意适量运动和规律作息。

《核心信息》还指出，接触铅、汞、苯、农药和放射线等有毒有害物质可能导致不孕不育、胎停育或流产。长期处于高温环境、蒸桑拿和泡热水澡等可以引起精子质量下降。

姜辉指出，在备孕和怀孕期，应该尽量避免接触这些有害物质，比如不要烫染头发、家中暂时不要做装修。如果工作中不得不接触，那一定要尽量减少接触的时间和剂量，并做好防护措施，例如戴好口罩、手套或者防毒面罩等。放射线有致畸致突变作用，在备孕期间尽量不做胸透、CT等放射性较大的检查。

对男性来讲，高温环境也会影响睾丸的生精功能。阴囊内的睾丸适宜温度是35度左右，而人体是37度左右，所以像蒸桑拿、泡温泉等高温环境，包括感冒时的发烧状态，都会直接损害睾丸的生精功能，降低精子的数量和质量，影响男性的生育力。所以备孕期间要注意防寒保暖，特别是要避免感冒，在备孕期尽量少蒸桑拿、少泡温泉，也不适宜长时间洗热水澡。

另外，李蓉指出，长期的焦虑、抑郁或恐惧不安等不良情绪，会影响生育意愿和性生活和谐，也会影响女性激素分泌甚至卵巢正常排卵，导致不孕不育发生。有生育计划的夫妇应该保持良好的心理和健康状态。

"外界环境、精神因素等均可以影响到女性的月经周期。大脑皮层、下丘脑、垂体和卵巢任何一个环节发生障碍，都会引起卵巢功能紊乱，导致排卵障碍、月经失调。长期不良的精神状态可能加重这种紊乱，从而引起不孕不育的发生。"李蓉进一步解释道。

如何避免意外妊娠？

人工流产会对女性身体造成一定的伤害。李蓉指出，无论是药物流产还是手术刮宫，都有可能继发盆腔的慢性炎症或者子宫腔粘连。盆腔炎症可能会导致输卵管粘连、梗阻、积水和不良的盆腔环境，这样一个不良盆腔环境就会导致精子和卵母细胞无法相遇，造成不孕的发生。流产术后可能会发生月经量减少，想要孩子的时候发现怀不上了，或者怀上了又很容易流产，反复多次的人工流产更增加了这样的风险。即使没有发生流产，发生早产或者胎儿宫内生长受限的风险也会有一定增加。

那么，没有生育计划的时候，如何避免意外妊娠？

李蓉表示，短期内如果没有生育计划的夫妇，可以采用工具避孕（也就是安全套避孕），也可考虑使用口服避孕药，没有禁忌证的年轻女性服用口服避孕药其实是一种非常安全有效的避孕措施，不必过度担心药物所谓的“副作用”问题，而且停药后可迅速恢复排卵，也不影响后续的生育计划。紧急避孕药并不是常规的避孕方式，避孕成功率不高，所以不建议常规采用紧急避孕的方式进行性生活后的避孕。育龄夫妇应根据自身需要合理安排生育计划，选择合适、高效的避孕方法，为身体健康和未来的健康生育保驾护航。

促排卵药物等滥用危害健康

不孕不育是由多种因素导致的生育障碍状态，育龄女性无避孕正常性生活至少12个月而未怀孕称为不孕症，在男性则称为不育症。造成不孕不育的原因是什么？

黄国宁表示，不孕不育病因比较复杂，涉及到男女双方共同的问题，需通过男方精液常规分析、女方超声监测排卵、基础内分泌测定和输卵管通畅度等检查，初步评估明确是女性因素、男性因素、双方因素或原因不明不孕症等，再结合夫妇的病史和临床表现，选择进一步针对性的辅助检查和治疗。

黄国宁强调，女性排卵障碍为不孕症的主要病因之一。促排卵药物的不规范使用常常导致多个卵泡发育，带来许多潜在风险，如多胎妊娠、卵巢过度刺激综合征等发生率显著升高，严重时甚至危及到生命。因此，必须在专科医生的指导下使用这些药物，降低或避免并发症的发生，确保母婴安全。少精子症、弱精子症和无精子症是男性不育的重要原因，但促生精药物的滥用也可能会导致危害身体健康，必须在专科医师的指导下应用。

买卖卵子和代孕等行为严重损害女性健康权益

人类辅助生殖技术是指运用医学技术和方法对配子（精子、卵子）、合子（受精卵）、胚胎进行人工操作，以达到受孕目的的技术。

黄国宁表示，仅少部分不孕不育患者需要通过人类辅助生殖技术治疗以获得妊娠。不孕不育夫妇接受辅助生殖技术助孕需要有明确的适应证，还有一部分禁忌证的限制，必须在国家批准的正规医疗机构接受助孕治疗，机构名单信息可以在国家卫生健康委官网上查询。

近年来，人类辅助生殖技术不断涌入大众视线，《核心信息》强调要合理应用人类辅助生殖技术，禁止买卖卵子及代孕。

黄国宁表示，进行卵子、精子和胚胎交易，不仅破坏了人类伦理道德和社会秩序，同时可能因为缺乏有效的监管而造成生殖细胞的滥用和遗传学上的混乱，威胁国家生殖健康安全。卵子一旦成为商品，可能诱导对供卵者使用超剂量的促排卵药物，增加了卵巢过度刺激综合征，手术出血、感染的风险也会增加，严重时甚至危及生命。而供卵者出于经济目的，可能会刻意隐瞒其遗传病家族史及传染性疾病史，导致不健康子代的出生。

黄国宁指出，代孕行为实际上是将妇女的子宫进行商业化租借，这一过程会严重影响到代孕者的心理健康，并带来产科并发症等医疗风险，目前代孕处于地下，这无疑会增加代孕者的心理以及生理的安全风险，妊娠后高血压、糖尿病以及产后出血等产科并发症也会增加代孕者身体的安全风险，也是得不到保障的。此外，通过买卖卵子及代孕等行为生产出生的胎儿，可能面临胎儿归属的伦理及法律纠纷问题。

“买卖卵子和代孕等行为不仅严重损害了女性的健康权益，而且违背社会公序良俗，践踏到伦理道德的底线。广大女性特别是青少年女性应当增强自我保护意识，自觉抵制买卖卵子、代孕等违法行为。”黄国宁强调。