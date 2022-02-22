开设冰雪课程  助力孩子成长

“看了北京冬奥会上运动员们的精彩表现，这学期的兴趣课，准备选冰雪课！”新学期伊始，浙江省杭州市第十四中学康桥校区高一学生方振宇，早早定好在线选课的目标。

“‘带动3亿人参与冰雪运动’，青少年很重要。但是南方温度高、雪场少，我们就琢磨，室内滑雪机能不能搬到校园里？”第十四中学副校长夏峰平说。2018年，学校引进了室内滑雪机，一年之后，“滑冰场”也建好了。

2月18日，学校体育馆又热闹起来。一块260平方米的仿真冰面上，学生跟随老师的口令学习动作，在冰面上飞驰起来。

“身体前倾，保持姿势，很好！”前花滑运动员李运飞曾参加过2002年盐湖城冬奥会，现在是学校外聘的专业教师。“引进高水平教师的同时，我们还与冰雪运动俱乐部合作委派专业兼职教师。”夏峰平说，每学期冰雪教师还会参加全国性冰雪运动培训，提高教学技能。

如今，冰雪运动已纳入学校常规体育课程体系中，除了每周两节的体育必修课可选冰雪运动之外，兴趣选修课也增设了滑冰滑雪科目，已有累计超过800人次参与学习。每学年第二学期，还会开展校园冰雪运动文化节。学校也被教育部命名为全国青少年校园冰雪运动特色学校、北京2022年冬奥会和冬残奥会奥林匹克教育示范学校。

杭州第十四中学只是杭州“青少年冰雪运动进校园”的一个缩影。绿城育华小学的冰球队屡创佳绩、文一街小学秀水校区积极推进“轮转冰”……目前，杭州市共有13所中小学校开展冰雪运动项目，全市冰雪运动校园普及率和参与学生数均列浙江省首位。

杭州现有冰雪场地共12处，面积17.71万平方米，青少年的身影越来越多出现在场地里。“开展冰雪运动是促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展的有力支撑。”杭州市体育局局长金承龙说，接下来杭州将继续开展更加丰富多样的青少年冰雪活动和体育赛事，鼓励更多学校开设冰雪课，助力青少年冰雪运动普及和推广。

《 人民日报 》（ 2022年02月22日 09 版）