自加热食品中的加热包有毒吗？误食怎么办？中疾控专家解惑

随着人们工作生活节奏的加快，一种可以自加热的方便食品登上了人们的餐桌。然而，质疑声也随之出现：加热包有毒不？会释放出有毒气体么？误喝了泡过加热包的水会中毒不？

对此，中国疾控中心微信公众号发文指出，加热包的种类较多，加热过程简单，放热过程中基本不产生有害气体，不用担心污染问题。

另外，不同阶段的加热包危害程度不同。加热前的加热包危害最大，因此，严禁拆撕加热包袋。

中国疾控中心中毒控制专家指出，误食加热包原料可灼伤口腔和消化道黏膜，因为原料可与口腔和胃中的水分、胃酸反应，造成胃肠道刺激和灼伤，黏膜糜烂；严重者可出现水、电解质紊乱等一系列症状。误食量越大，症状越严重。其次是大量吸入加热包中的粉状颗粒物，也可刺激和灼烧呼吸道黏膜，出现呼吸刺激症状、咽干，声音嘶哑等。再者是手接触到加热包粉末，如果手上没水，问题不大；如果手上有水，也有可能灼伤皮肤。

加热过程中的加热包也有危害。加热过程中的加热包温度可达150℃以上，所产生的蒸汽温度也可高达200℃，摸它则烫你没商量。若有明显的白色泡沫及石灰水样物质溢到食物中，最好弃之不食。因为可能有未反应完成的大量碱性物质，会对消化道造成刺激或灼伤。若只是少量加热水溢到食物中，可能会影响食物口味，但危害不大，可正常食用。

加热完后的加热包危害不大。加热后的加热包坚硬如白泥，问题不大。但加热后剩余的水则呈碱性。酸碱试纸条显示在10~11之间；PH计检测值为10.75。此水中还含有多种盐和氧化物，误食可能有潜在的健康危害，但不至于造成急性脏器损伤。如果不小心喝了一两口无大碍；手指侵入此水中也无皮肤刺激感。但最好弃之不用。

中国疾控中心中毒控制专家提醒，自加热食品的包装上都注明了加热包的使用方法和注意事项，只要不违规操作，就不会有危险。如：不要加热水！不要堵住饭盒顶部的出气孔！

加热包不是食物，绝不能食用，要看好自家小孩，千万不要让孩子撕破或误食加热包原料。万一不小心误食了加热包原料，可口服蛋清或牛奶，并及时就医。（记者孙红丽）