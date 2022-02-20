这种“红眼病” 延误可致盲

提起“红眼病”，很多人都不陌生，以为就是常见的急性结膜炎，感觉应该问题不大。对此，广州中医药大学第一附属医院眼科教授黄仲委提醒，有一种“红眼病”——葡萄膜炎来势凶险，延误治疗有可能造成视觉障碍乃至失明。所以，眼睛红了应尽快找眼科医生诊断排查，切莫自己轻易下结论，以免耽误治疗。

曾有一位极低视力的中年女子找到黄仲委教授，细述自己的眼病史，透露说年轻时曾患上过“红眼病”。

“一开始是按结膜炎治疗，后来她才被确诊为急性葡萄膜炎，但是已经产生了并发症，从此眼病经常反复发作。”黄仲委查看她在其他医院治疗眼病的经历，发现诊断已经多达五个：视神经萎缩、白内障术后、青光眼术后、黄斑前膜、慢性葡萄膜炎，多是致盲性眼病！难怪她经历过两次手术后视力仍逐步下降。

“葡萄膜炎来势凶险，延误诊治有可能造成视觉障碍乃至失明。所以，眼睛红了不要自己轻易下结论是结膜炎。”黄仲委解释说，葡萄膜炎是指眼珠中层的一层膜——葡萄膜的炎症，这是一种可致盲的眼病，多发于患有风湿、类风湿、结核病或有其他病灶感染的患者身上。和结膜炎的充血不一样，葡萄膜炎的眼红在眼科学上称为睫状充血，是围绕着黑眼珠的眼白呈现充血，中医称为“抱轮红赤”。

黄仲委提醒，葡萄膜炎如果早期延误诊治，引起的并发症、后遗症波及范围大，治起来相当棘手。所以，早发现、早诊治是关键。以下几种情况都可能出现“红眼病”，在诊断上必须与以下的“红眼病”相鉴别：

●急性结膜炎：就是通常指的红眼病，多数有明显接触史，最大特点是眼睛涩、热、痒，眼屎黏糊，眼充血水肿、泪汪汪，且这种眼病有传染性，但治疗及时较快便能好转。

●急性充血性青光眼：此病老人居多，发病突然，多有明显头痛、眼酸胀剧痛，视力迅速下降甚至失明，眼压明显升高，角膜水肿、瞳孔散大并混合性充血。局部用药与急性葡萄膜炎相反，要使用缩瞳剂降眼压，并尽快手术治疗。

●结膜下出血：此病中医称为“白睛溢血”，出血多在十天到半个月就消退，多发于老人。（来源：广州日报 记者翁淑贤 通讯员方宁、刘庆钧）