烧烫后抹牙膏、香油甚至还涂老鼠油？当心二次伤害

近日，“奶奶熬老鼠油为孙子治烫伤致感染，结果直接把小孩送进ICU”的新闻，冲上微博热搜。一时间，涂老鼠仔熬的油、抹灶台灰等土方受到网友集体抨击。不过，与此同时，诸如擦酱油、醋、香油、牙膏等还是被不少人认可。北京120急救中心的医生介绍，这些民间偏方其实都不靠谱，很容易造成皮肤的二次伤害。

烧伤和烫伤首先损伤皮肤，轻者皮肤肿胀，起水泡，疼痛；重者皮肤烧焦，甚至血管、神经、肌腱等同时受损。呼吸道也可能被烧伤。烧伤引起的剧烈疼痛和皮肤渗出等因素能导致休克、感染、败血症，甚至危及生命。

如果手足部位发生小面积的浅表烫伤，可用流动的凉水冲洗，涂上烫伤膏。如果是脸或额部烫伤，可以用几条毛巾轮流进行冷敷。大面积严重烫伤的小儿，在送往医院途中应取平卧位，不要直立抱着，可以给患儿喝些淡盐水，防止脱水。

生活中，五花八门的烫伤偏方相信大家或多或少都听说过，甚至尝试过。诸如抹牙膏、抹香油、冰敷等等。不过，不管牙膏还是抹油，都是在阻碍散热，而且牙膏和油对于人体都是“异物”，很容易造成创面污染，加重瘢痕，影响伤口愈合。以下给大家归纳出常见的烫伤误区：

误区：伤口上涂抹牙膏、酱油 涂抹牙膏无益处，还会增加创面恢复的难度。涂抹酱油会加重创面脱水、损伤。颜色掩盖创面，还会影响医生对创面情况的判断。

误区：烫伤后抹有色药水 红药水是含2%红汞和98%酒精或水的酊剂，可用作杀菌剂，含重金属汞，且杀菌效果较差。紫药水会在烫伤创面结一层痂，导致创面情况被掩盖，药水的颜色也同样会影响烫伤创面的判断。

误区：用冰块代替流动水冰敷 烫伤后的皮肤组织没有表皮保护，变得更加脆弱，直接冰敷更容易冻伤皮肤。

接下来，北京120急救医生就来给大家介绍一下烧烫伤后的正确急救步骤：冲—脱—泡—盖—送。

第一步——冲 将烧、烫伤的部位用清洁的流动冷水轻轻冲洗10-30分钟左右，冷水可将热迅速散去，以降低对深层组织的伤害。

如果疼痛感较重，可延长冲浸的时间。如果没有冷水，可用无害冷液体代替。一般的自来水中细菌含量很少，完全可以使用，不用担心可能发生感染。如果在没有自来水的情况下，井水、河水也可以使用。不要在伤处涂抹草药、牙膏、醋、酱油、色拉油等，此类物品可能会造成伤口细菌感染，并有可能加重烧伤深度。

第二步——脱 充分的冲洗后，在冷水中小心除去衣物。可以用剪刀剪开衣服，千万不要强行剥去任何衣物，以免弄破水泡。因为水泡表皮在烧伤早期有保护创面的作用，能够减轻疼痛，减少渗出。由于烧伤后该部位及邻近部位会肿胀，要在伤处尚未肿胀前把戒指、手表、皮带、鞋子或其他紧身衣物去除，以防止肢体肿胀后无法去除，而造成血运不畅，出现更严重的损伤。

第三步——泡 对于疼痛明显者可持续浸泡在冷水中10至30分钟。此时，主要作用是缓解疼痛，而在烧伤极早期的冲洗能够减轻烧伤程度，十分重要。但对于大面积烧伤患者及小孩和老人，要注意浸泡时间和水温，以免造成体温下降过度。

第四步——盖 如烧烫伤情况严重，可以使用干净的或无菌的纱布或棉质的布类覆盖于伤口，并加以固定。这样可以减少外界的污染和刺激，有助于保持创口的清洁和减轻疼痛。对于颜面部烧伤，宜采用坐姿或半卧位姿势，将清洁无菌的布在口、鼻、眼、耳等部位剪洞后盖在面部。

第五步——送 立即送到医院进行进一步正规治疗。（李洁）