经济控制的“隐性家暴”不该被忽视

据《法治日报》报道，近日，陕西西安的李女士在网上发布视频，称其丈夫多次对她殴打，并提到作为全职太太的她向丈夫要500元生活费也要打欠条。此事引发了不少网友愤慨，有法律界人士建议将经济控制行为纳入反家庭暴力法，这值得倾听。

我国民法典明确规定“夫妻在家庭中地位平等”“夫妻对共同财产，有平等的处理权”“夫妻双方都有参加生产、工作、学习和社会活动的自由，一方不得对他方加以限制或干涉”。因此，当一方以生活费为“武器”控制对方经济，夫妻之间的平等关系已经失衡。

电视剧《不要和陌生人说话》里有这样一个情节。女主梅湘南被有家暴倾向的丈夫安嘉和限制了人身自由，当看管她的吴妈推着梅湘南外出时，梅湘南想买个杯子，吴妈却说安医生不让你随便买东西。最终，吴妈向安嘉和请示后才得以购买，还是吴妈付的钱。

都说艺术源于生活，现实生活中这样的案例也不少，“因每花一分钱要向丈夫请示全职太太愤而离婚”之类的新闻，时常进入公众视野。但是，有律师表示，虽然许多家暴案件都伴有经济控制行为，但单独以经济控制为理由获得司法保护的并不多。

一方面在于法律没有明确规定，目前反家庭暴力法将家庭暴力行为分为了身体侵害和精神侵害两类，经济控制未被纳入其中，这就导致在司法实践中“师出无名”；另一方面，在不少人的认知中仅将家庭暴力简单理解为肢体暴力，使得经济控制这种“隐性家暴”被忽视，并得以长期持续。

随着观念水平的提升，反对一切形式的家暴早已成为社会共识，无论是拳脚相向的“显性暴力”，还是精神控制、经济控制的“隐性暴力”，都不应成为“隐秘的角落”。因此，将经济控制行为纳入反家庭暴力法，完善相关法律，更有利于受害者依法维权。

在我国，2008年最高人民法院中国应用法学研究所编写的《涉及家庭暴力婚姻案件审理指南》中，也将家庭暴力分为身体暴力、性暴力、精神暴力和经济控制四种类型。近些年，一些地方对此也做了有益探索。有的省份明确规定，经济控制侵害属于家暴，具体表现为实施非正常经济控制、剥夺财物等侵害行为。

夫妻的钱怎么花，是妻子掌握“财政大权”，还是丈夫占主导地位，可以由双方协商来定，但无论如何都不能脱离平等、尊重的原则，更不能凭借经济优势而颐指气使、欺压对方。杜绝经济控制等隐性家暴，需要夫妻之间的自觉，更需要法律的坚强后盾。