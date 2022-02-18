托育机构开园后 应定期组织员工测核酸

寒假即将结束，下周一也就是2月21日，全市中小学将正式开学。昨日，市疾病预防控制中心发布健康提示，提醒家长要密切关注孩子及自身身体状况，如有不适，及时就医，主动告知旅行史、接触史及身体异常情况，不要带病上学。此外，市卫健委也发布通知，要求托育机构在开园前和闭园前组织全体员工进行核酸检测，开园后要定期组织员工进行核酸检测。

调整状态做好健康监测

市疾控提醒，家长应帮助孩子调整作息和情绪，缓解开学的紧张心理。调整孩子假期里因为熬夜看剧玩游戏而错乱的生物钟，提前开始按学校的作息时间安排饮食起居。开学前三天，不要因为作业欠账而开夜车，影响生活规律的形成。每天保证充足的睡眠时间，小学生应达到10小时，初中生9小时，高中生8小时。

开学前后家长要注意调整孩子的饮食结构，让孩子积极参加体育锻炼，增强体质。同时，要按要求做好健康监测、核酸检测等新冠疫情防控措施，家长密切关注孩子及自身身体状况，如有不适，及时就医，主动告知旅行史、接触史及身体异常情况，不要带病上学。

不要让孩子带病上课

目前本市正处于冬春季交替时期，温差变化大，传染病疫情高发。市疾控建议家长关注孩子健康状况，如出现身体不适应及时到医院诊治，不要带病上课，并及时将患病信息和病情进展报告给班主任。班主任在开学前应仔细询问学生健康状况，重点关注有无发热、咳嗽、乏力、咽痛、腹泻、呕吐、皮疹、结膜红肿等传染病可疑症状者，并及时上报。

开学后，家长、学校应落实师生员工的健康监测制度，做好晨午检、因病缺课登记追踪和报告等传染病防控工作；怀疑患传染病时应立即隔离，通知家长带学生到医院进行诊治，并跟踪了解学生病情和诊治情况。患病学生应进行居家隔离、治疗，按规定待痊愈后方可复课，对因患传染病缺课的学生，复课时应查验学校属地医疗卫生机构预防保健部门出具的复课证明。学校应做好教室、宿舍等重点场所、公共用具和空调通风系统进行彻底清洁消毒，如室内人员较多，空间较小，则应适当增加开窗次数。

幼儿园要定期组织员工测核酸

近期，北京市卫健委发布关于加强托育机构疫情防控工作的通知，要求各区指导辖区内托育机构积极配合做好进返京员工、在托婴幼儿及家庭同住人员排查，准确掌握来往流动情况。托育机构在开园前和闭园前要组织全体员工进行核酸检测；开园后要定期组织员工进行核酸检测，建议每周一次。

根据市卫健委的要求，幼儿园在开学前对食堂员工进行一次全面健康检查，持证上岗。所有教职员工和幼儿在开园前14天开展健康监测和旅居史报告（含共同生活家属），并如实上报园方，配合园方做好开学返园的健康监测。对有相关症状的，应当及时就医，暂缓返园。风险地区教职员工和幼儿经园方审核健康状况符合当地疫情防控要求后即可返校。严格落实属地对从境外、中高风险地区返校或其他特殊情况教职员工和幼儿的健康管理要求，返园前须提供48小时内核酸检测阴性证明。

开园后，教职员工和幼儿每天在入园处须测体温，无相关症状方可入园，出现症状者应及时就医。家长接送幼儿严格按照托幼机构接送时间安排错时出行，防止出现托幼机构周围交通拥堵和园门口人群聚集。托幼机构实行园内相对封闭管理，无关人员一律不准进园。教师、保育员等要相对固定，减少在不同群体间流动重叠。要根据疫情形势、国家和属地疫情防控政策，从严控制开展儿童聚集性活动，不组织大型聚集性活动。