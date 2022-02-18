在冬奥村体验中医药文化

跟着互动屏幕学五禽戏，抽取中医药盲盒礼物，看可视化经络图……在北京冬奥村，一个“10秒”中医药体验馆，吸引了各代表团运动员驻足体验，成为一个展示中医药文化的窗口。“我们设计体验区的初衷是让大家看到中医药文化不仅历史悠久、底蕴十足，而且面向未来、与时俱进。”“10秒”中医药体验馆执行负责人李天罡介绍。

体验馆以中医药元素为核心，融合现代科技与国潮艺术，打造出沉浸式多功能展厅。轻点一下“望而知之屏”，就可以了解一味中药的功效和生产全过程；滑动经络可视化滑轨屏，10秒钟就能探寻一个穴位、一条经络背后的奥秘；在“天人合一”沉浸式体验区，参观者可以聆听为其量身定制的中国古典韵律，感受春生、夏长、秋收、冬藏的生命轨迹。

体验馆还为每一名体验者准备了盲盒小礼物，包含经络袜、刮痧板等。“没想到中医药文化这么博大精深。”一名意大利运动员参观后表示。

中医药在冬奥会健康保障、医疗救治等方面也做出了积极贡献。北京中医药大学组织东直门医院、东方医院等医疗力量，成立医疗专业志愿者服务团队，在国家速滑馆等场馆提供医疗救治服务、展示中医药文化。

《 人民日报 》（ 2022年02月18日 13 版）