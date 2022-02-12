一吃火锅就拉肚子？健康吃火锅，把握这七点

人民网北京2月12日电 （记者乔业琼）下雪天吃上一顿热腾腾的火锅，是再幸福不过的事情了。但吃火锅也是很讲究的，如果不能掌握正确吃火锅的方法，很可能出现拉肚子的情况。

这些问题都会导致腹泻

吃火锅引发腹泻有很多原因，比如，食用的火锅底料、调料中含有大量的盐、糖等物质，摄入后在肠道内形成高渗环境，导致腹泻发生；吃火锅的时候会加辣椒，可能还会饮酒，这些都会对肠道有刺激作用，从而引起腹泻；火锅食物原料不新鲜或被致病菌污染等。

尤其需要注意第三种情况，因为在使用火锅加热食物时一般不会煮很久，特别是有些小伙伴为了追求毛肚等食材爽脆的口感，奉行“七上八下”，在锅里煮不超过5秒就捞出来吃，无法做到彻底烧熟煮透，引起食源性疾病导致腹泻。正确的做法是将毛肚切成小的条状，并且煮的时间要超过60秒，如果是大块的毛肚，建议煮3分钟以上。

食源性疾病的腹泻症状一般较其他原因引起的腹泻要严重，不仅腹泻次数增加，粪便性状也会改变，出现水样便甚至粘液脓血便等，有的时候可能拉肚子到腿软甚至脱水，可能还会伴有发热，这时候一定要及时去医院就诊。如果和你一起吃火锅的人也拉肚子，症状也差不多，食源性疾病的可能性就非常高。

健康吃火锅，要把握这七点

要想安全又健康地吃火锅，有几个要点需要注意：

1、涮锅的时间别太长。时间越长，蔬菜中部分硝酸盐变成亚硝酸盐的风险就越大，溶出重金属的风险也越大。1小时之内吃完最好。

2、控制鱼肉类的总量不要过多，鱼肉类和蔬菜类的比例以1:1到1:2为好。这样既能获取足够的维生素C和抗氧化物质，有利于减少亚硝胺类致癌物形成，又能保持营养平衡。

特别是吃自热火锅时，因为其中的蔬菜非常有限，也不够新鲜，最好还是自己配上一些水灵灵的绿叶蔬菜，或加两个番茄。这样既没有亚硝酸盐的担心，又能增加维生素和膳食纤维，改善营养平衡。

3、煮蔬菜的时间不要太长，要及时捞出食用，以免维生素和抗氧化成分过度损失。

4、在汤已经含有大量脂肪的情况下，再放入蔬菜，可能会裹挟汤表面上的脂肪，所以不妨把表面的浮油撇去再加入蔬菜。

5、注意各种食材的新鲜度，也要注意肉类食材是否添加了亚硝酸钠。添加亚硝酸钠后的肉类，涮熟之后会呈现粉红色，而不是浅褐色或白色。

6、最好选择清汤锅，盐和脂肪的起始含量较低。

7、注意火锅底料和蘸料的新鲜度。如果感觉味道不新鲜，下次就不要再吃这家店。（综合上海市疾控中心官方微信公众号、北京青年报等）

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