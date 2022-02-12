视力下降、恶心呕吐 可能是“神经病”

如果突然视力下降、恶心呕吐，你会想到什么？大多数人脑海里的第一反应：怕不是眼或胃出现问题了？其实也有可能是“神经病”。

记者11日走访上海德济医院，该院神经内科副主任陈伟民告诉记者，视神经脊髓炎谱系病引发的视力下降、恶心呕吐的症状，很多人会当成眼部疾病或者胃部疾病进行治疗。这容易造成漏诊、误诊。

陈伟民给记者分享了一个病例。2个月前，七十岁高龄、家住安徽的胡阿姨，感觉到左眼看东西越来越模糊，不想吃饭还经常犯恶心，甚至呕吐。她去了当地医院接受了一系列检查之后，发现有胃息肉。医生认为胡阿姨的这些症状可能是胃息肉造成的，立即给胡阿姨做了胃息肉手术。但胡阿姨的症状并没有好转，左眼开始失明，而右眼视力开始下降。

胡阿姨一家辗转来到陈伟民门诊求助。陈伟民表示：“引起胡阿姨疾病的不仅是神经免疫问题，还有脊髓炎、延髓及后期综合症。视神经炎引起视力下降、失明症状；脊髓炎，引起腰背酸痛的症状；延髓及后期综合症引起了恶心想吐的症状。”最终，陈伟民诊断，胡阿姨罹患的是视神经脊髓炎谱系病。

考虑到胡阿姨发病时间长，从视力下降到完全失明大概有2个月时间，专家决定采用最大剂量的激素治疗；但是胡阿姨已经70岁，年纪偏大，胃部还做过微创手术，能否承受住如此大剂量的激素也是一个难题。

陈伟民为胡阿姨制定了详细的一套治疗方案。方案开始执行的第二天，胡阿姨腰背酸痛、恶心呕吐症状消失，胃口也好了很多；治疗的第三天，右眼有明显光感；治疗五天后，右眼眼视力达到0.3，左眼视力可见模糊光影。

这位专家告诉记者，视神经脊髓炎谱系病进一步发展会导致病毒感染继发，造成失明、脊椎病变甚至瘫痪等严重后果，如果出现类似症状一定要尽早到正规医院做相关检查。(完)