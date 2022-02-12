新华社北京2月12日电 题：冷链传播疫情怎么防？这些“杀手锏”不要忘

新华社记者徐鹏航

过去一年多来，我国部分地区曾先后报道新冠病毒通过冷链传播，引发疫情的情况。新冠病毒在物品上能存活多长时间？如何防止疫情通过冷链传播？

国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华介绍，新冠病毒在物品表面不会增殖，在常温条件下短时间内会降解失去感染活性，但低温、潮湿、密闭和病毒浓度高等条件可能延长病毒在物体表面存活的时间。

为防止新冠病毒通过冷链传播，有关部门多次明确，要坚持预防为主，人、物、环境同防，落实“四早”要求，做好重点行业风险人群排查，及时发现排除风险隐患。

在人员防控方面，国务院联防联控机制近日印发的《冷链食品生产经营新冠病毒防控技术指南（第二版）》明确，冷链食品生产经营者要做好员工14日内行程及健康状况登记，建立上岗员工健康卡，新入职的员工需出具已接种新冠病毒疫苗证明、48小时以内核酸阴性证明，健康码、行程码无异常。同时，高风险岗位人员应实施高频次核酸检测。

在物品防控方面，近日印发的《冷链食品生产经营过程新冠病毒防控消毒技术指南（第二版）》（以下简称消毒技术指南）也给出了明确规定：对来自新冠肺炎疫情高风险地区（国家）的冷链食品原料和半成品进入企业或者入库前，应当对其外包装进行严格、有效消毒。运输冷链食品过程中严禁开箱、倒货，确有必要开箱、倒货的要按照相关要求进行消毒。

在环境防控方面，消毒技术指南要求，要加大对冷链食品原料加工处理各环节生产车间环境、即食和熟食食品各生产环节车间环境、储存冷库等高风险区域的消毒频次。此外，人员频繁接触的方向盘、车门把手、移动设备等最有可能被病毒污染的表面，均要定期消毒。

记者了解到，市场监管部门要求食品生产经营者对进口冷链食品实行专用通道进货、专区存放、专区销售，认真查验核酸检测证明、检验检疫合格证明和消毒证明。对没有上述证明以及没有追溯信息的进口冷链食品一律不得采购、生产加工和上市销售。