“撸猫”需谨慎！女子患上罕见“猫抓病”

听说过“猫抓病”么？很多人肯定摇头，因为猫抓病是一种非常罕见的病。记者10日从江苏省苏北人民医院获悉，该院近日收治一例因养宠物猫而导致的猫抓病，该患者最初却是因淋巴结肿大来医院血液科就诊的。

据介绍，患者王女士去年底右侧腹股沟淋巴结如鸡蛋般肿大，后来左侧腹股沟又出现两个小淋巴结。她辗转外出求医，试用偏方外敷治疗淋巴结肿块，谁知使用偏方后，几个淋巴结肿块皮肤大面积破损，都积有脓液。一周后，她再去新区分院找相关专家。这次王女士听从了专家意见，做了进一步穿刺检查，检出有汉赛巴通体细菌感染，被确诊为罕见的猫抓病。近日，王女士伤口恢复良好，痊愈出院。

专家介绍，猫抓病十分罕见，典型症状为皮肤损害以及淋巴结肿大，被小猫等抓、咬、舔后3到10天，皮损部位可出现直径3到4毫米的红斑、丘疹。该病非常容易误诊。免疫功能低下和心脏瓣膜病患者，应避免接触猫，尤其是小猫。