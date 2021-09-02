当心“开学综合征”找上门 家长发现这些情况要警惕

暑假结束，各地各类中小学校、托幼机构陆续开学。专家提醒，开学期间许多孩子可能会出现“开学综合征”，即一系列生理、心理和行为上的不适表现。学生家长要多留意孩子的精神状态，帮助孩子积极应对开学，更好地适应新学期的学习生活。

西安市儿童医院儿童保健中心主任医师张婕表示，每年开学季，很多家长会发现自己的孩子出现或多或少的情绪问题。比如，有些孩子会找各种各样的理由，明确表示不想上学或害怕上学；有些孩子可能不会明说，但会表现出情绪上闷闷不乐、焦虑或者容易因小事发脾气，身体上出现肚子疼、头疼等不适；还有的孩子会出现失眠、嗜睡、疲倦、食欲不振、记忆力减退、上课走神等现象。

专家指出，造成“开学综合征”的原因很多，包括暑假生活不规律，孩子的学习与休闲活动未能合理计划，甚至未完成暑假作业而产生压力。此外，假期舒适的生活可能使孩子产生留恋，而对开学后要面对的学习生活产生抵触情绪。

张婕建议，在开学之际，家长要特别关注孩子身心的细小变化，比如情绪方面的波动、身体方面的不适。一旦发现孩子确实出现了“开学综合征”，家长也不要过分焦虑，应仔细分析孩子身体或者情绪产生问题的原因在哪里，在理解孩子的基础上，进行积极正面引导。对于厌学情绪严重的学生，家长应及时带孩子到医院进行心理咨询。