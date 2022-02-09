近年来，盲盒成为消费者的新宠，从上游设计师的挖掘，到中游IP（知识产权）的运营，再到下游的盲盒销售、潮玩文化的推广，“盲盒经济”带动的消费新风潮初具规模。同时，“套路”营销等问题时有发生，“盲盒经济”不可盲目发展。

打开电商平台，各种类别的盲盒产品应有尽有。在由潮玩引领的盲盒热潮中，频频出现跨界新产品。从传统的潮玩盲盒门店，到现在市场上的图书盲盒、文具盲盒、数码盲盒等，“盲盒经济”发展迅速，有着巨大的市场潜力。此外，在社交网络平台上，有关盲盒开箱、测评、“抽盒”经历的视频持续火爆，盲盒的社交圈正在建立。

小小的盲盒为何会产生这么大的吸引力？强惊喜感、强社交属性和强溢价被认为是盲盒流行的主要原因。区别于其他潮玩品类，盲盒入手价格不高，且抽盒的手法更加具有趣味性，拆盒时附赠强惊喜感、强社交属性，当抽到概率极低的隐藏款时，能收获比商品价值更高的收益，这使得盲盒广泛流行，收获大批粉丝。

在“盲盒经济”迅猛发展的同时，相关问题也时有发生。比如，商家过度营销，消费者易中套“上瘾”；商家涉嫌虚假宣传，到手货物与宣传不符；产品质量难以保障，出现假劣、“三无”产品；消费纠纷难以解决，售后服务亟待改善……不少消费者被盲盒“套路”。

“盲盒经济”不可盲目发展。中国消费者协会2021年初就提示销售者销售盲盒需遵守行为规范，消费者要理性购买盲盒。2021年5月，中国消费者协会再次提醒谨慎购买机票盲盒，并点名批评有违公序良俗的宠物盲盒营销形式。今年1月，中国消费者协会点名批评某商家推出的盲盒有诱导消费者过度消费的嫌疑。针对“盲盒经济”存在的问题，上海市市场监管局制定发布《上海市盲盒经营活动合规指引》，要求单个盲盒的售价一般不超过200元、盲盒经营者不得开展饥饿营销，要求盲盒经营者不得向8周岁以下的未成年人销售盲盒，向8周岁以上未成年人销售盲盒商品应通过线上线下等不同方式确认监护人同意。

盲盒是一种商品，最终要靠质量取胜，一味靠过度营销和饥饿营销不是长久之计。“盲盒经济”要创新也要规范，让盲盒回归到规范化成长的轨道，才是“盲盒经济”实现可持续发展的真正出路。