国家卫健委：春运返程要继续按照“五个不得”要求 保障人员安全有序流动

人民网北京2月8日电 （记者闫妍）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍春节期间及节后疫情防控工作有关情况。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，针对群众返乡遇到的“层层加码”问题，国务院联防联控机制综合组在1月29日开通了“春节返乡路”公众留言板。在此期间，工作人员每天及时转办留言信息，推动地方尽快核实处理。对于明确违反“五个不得”的做法，各地积极与留言群众沟通，认真核实，有的地方及时调整政策、发布公告，有的地方开通本地留言板，帮助解决实际问题，让群众的返乡之路更加顺畅、更加温暖。

米锋表示，当前正值春运返程高峰，各地要继续按照“五个不得”要求，分地区分人群科学精准落实各项防控措施，保障人员安全有序流动。

此前米锋曾介绍，“五个不得”即不得随意禁止外地群众返乡过年；不得随意扩大限制出行范围；不得将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到所在地市及全省；不得对低风险地区返乡群众采取强制劝返、集中隔离等措施；不得随意延长集中隔离观察和居家健康监测期限。