北京新增2例确诊病例均来自管控人员

打赢疫情防控阻击战

2月5日0时至2月6日16时，本市德尔塔变异株关联疫情新增2例本土新冠肺炎确诊病例，均来自管控人员，涉及朝阳区、西城区。朝阳区对病例所在的安贞里社区提级管控，划定强化防范区范围，严格落实测温、查验健康宝与3日内核酸、扫码登记等措施后方可进入。2月6日下午，北京市第282场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，北京青年报记者从发布会上获悉，春节假期结束，所有进返京人员在抵京后72小时内需进行一次核酸检测，通勤人员按照现有政策规定继续执行，未能按时进行核酸检测的，北京健康宝将弹窗提示。

新增2例确诊病例

均来自管控人员

在发布会上，北京市疾控中心副主任刘晓峰通报本市最新疫情。2月5日0时至2月6日16时，本市德尔塔变异株关联疫情新增2例本土新冠肺炎确诊病例，均来自管控人员。感染者111：现住朝阳区安贞街道安贞里三区。1月24日所在小区管控，2月5日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。感染者112：现住西城区广安门外街道鸭子桥路1号院。1月24日作为确诊病例的密切接触者转至集中隔离点，2月6日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

刘晓峰表示，目前有关部门已对确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。他提醒广大市民，当前疫情防控形势趋于稳定，但是疫情还没有结束，仍不能掉以轻心，不能有丝毫松懈。春节后返京人员增多，在此提醒广大市民朋友增强防控意识，做好个人防护。返京人员按规定落实核酸检测、健康监测等防控措施。正在接受隔离、管控的人员请严格执行隔离管控措施，隔离期间出现任何身体不适要及时报告工作人员，切实履行防控责任。

对安贞里社区提级管控

划定强化防范区范围

昨天的发布会上，朝阳区副区长杨蓓蓓介绍，朝阳新增病例为风险管控人员，居住地位于安贞里三区5号楼，转至定点医院后，诊断为确诊病例。

她介绍了朝阳区疫情防控工作情况，朝阳区对安贞里社区提级管控。经市、区两级疾控研判，安贞里三区内所有楼宇、门店及安贞里二区18号楼划定为封控区，实行“区域封闭、足不出户、服务上门”，采取停业、居民居家隔离、人员及公共区域环境检测等措施。安贞里一区、二区（除安贞里二区18号楼外）其他所有楼宇及门店继续作为管控区，实行“人不出区、严禁聚集”，采取停业、居民居家隔离、人员及公共区域环境检测等措施。

此外，安贞里一区、二区、三区周边，安定路以西、健安东路以南、安贞路以东、北三环路辅路以北围合之内的区域，继续作为强化防范区，实行“强化社会面管控，严格限制人员聚集”。

杨蓓蓓补充了强化防范区的管控举措：严格落实测温、查验健康宝与3日内核酸、扫码登记等措施后方可进入，外来人员和车辆不允许进入，快递实行无接触式取送货；关闭棋牌室等娱乐场所；餐厅、宾馆、超市等公共场所严格限流至50%；下调办公楼宇到岗率至50%，积极采取远程和居家办公；区域内不得举办线下培训会议等聚集性活动，严防人员聚集，养老机构封闭式管理。

朝阳区密接73人均已管控

一件环境样本呈阳性

杨蓓蓓介绍，朝阳区快速落实风险人员管控。加快流调溯源，排查风险人员，以最快速度落位、落人、落管控，“目前，已排查密接73人、次密接42人，均已落实管控”。同时，对该病例近期到访的点位、乘坐车辆进行全面溯源排查，累计采集环境样本和人员样本295个，除一件环境样本呈阳性外，其余均为阴性。

此外，朝阳区加强重点人群和社区环境采样检测。2月5日，设置采样通道19条，投入医务工作人员129人，组织社区人员进行核酸检测，对行动不便人员上门采样，累计采集人员样本7703件，结果均为阴性。同时，对社区公共区域进行环境采样，累计采集样本1852个，结果均为阴性。

杨蓓蓓介绍，朝阳区在前期通过热线、微信群接收居民诉求，组织专门服务团队服务的基础上，进一步加强力量，将社区划分为19个网格，每个点位配备一支服务队伍，全面负责核酸检测、生活保障、物资转运、垃圾清运、重点人员就医保障等工作。为每个网格配备专门货架，由工作人员将快递从小区大门运送至专门货架，对于封控区楼宇，均有工作人员服务上门。

提示

进返京人员抵京后未按时测核酸 健康宝将弹窗提示

昨天的发布会上，北京市委宣传部对外新闻处处长田伟介绍，当前，首都疫情防控形势总体可控、趋稳向好，“春节假期临近结束，提醒广大市民朋友要严格执行进返京政策，所有进返京人员在抵京后72小时内需进行一次核酸检测，通勤人员按照现有政策规定继续执行，未能按时进行核酸检测的，北京健康宝将弹窗提示，请进返京人员及时关注防控提醒和短信提示，抵京后第一时间向所在社区（村）、单位、酒店等报告，配合做好核酸检测、健康管理等防疫工作”。

昨天的发布会上，北京市卫健委副主任王建辉发布节后健康防护提示。“目前，全球疫情仍处于高位，国内多地也出现散发病例，尽管北京疫情防控形势趋于稳定，但我们仍需慎终如始，保持警惕，坚持各项防控措施，做好个人防护和生活工作环境清洁消毒，进入公共场所、密闭空间、人员密集、风险不确定的场所请规范佩戴口罩，保持安全的社交距离，做到勤洗手。”王建辉说，全市医疗机构、旅游景点、交通场站、餐饮单位、商场超市、宾馆酒店、影剧院、健身娱乐等公共场所，要严格落实佩戴口罩、测体温、查验健康码和行程卡等疫情防控措施。

节后，广大市民将投入到紧张的工作学习中，王建辉重点提醒大家要做好健康防护。一是做好健康监测。要密切关注自身及家人的身体状况，如出现发热、干咳、乏力、嗅觉减退、味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻等新冠肺炎相关表现，不参加社会活动、不乘坐公共交通工具、不打网约车等，戴好口罩，及早到附近医院发热门诊按规定就医，不自行购药、服药，以免延误诊疗，同时，要主动向单位报告健康状况，并按照单位的各项防疫要求返岗工作。

二是把防护措施融入日常生活。要提高防护意识，养成戴口罩、勤洗手、常通风、“一米线”等好习惯。接收邮件包裹时要正确佩戴口罩和一次性手套，减少直接接触，对邮件包裹也可用消毒剂、热力消毒等方式进行消毒，处理完邮件包裹后及时进行手消毒或清洗双手，避免用不清洁的手触碰口、眼、鼻。

三是保证充足睡眠。合理安排作息时间，早睡早起，保证充足睡眠。良好的睡眠，可以提高机体免疫力，调节情绪，恢复精力状态，提高学习或者工作效率。

四是适度运动锻炼。节后选择适合自身的运动方式，适度增加锻炼，多做有氧运动，避免高强度对抗性剧烈的锻炼。运动场所尽量选择家中或室外空旷的环境，与他人保持适当距离。

五是注意饮食调节。节后逐渐调整饮食习惯，合理膳食，荤素搭配，尽量少吃油腻的食物，多吃些粗杂粮、新鲜的蔬菜和水果，以及富含蛋白质和维生素的食物，避免暴饮暴食及睡前进食。

六是保持良好的心理状态。上班上学前需要做好情绪调整，防止“节后综合征”，要早收心，让心情恢复平静。可以选择听些舒缓的音乐，或阅读书籍，晒晒太阳，保持身心愉悦。

文/本报记者 蒋若静 王斌 李泽伟