国家卫健委：12.2834亿人完成新冠疫苗全程接种

人民网北京2月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开发布会，介绍春节期间及节后疫情防控工作有关情况，并答记者问。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，春节期间，全国疫情防控形势整体平稳，但仍有局部聚集性疫情的发生和扩散。要采取坚决果断措施快速控制疫情。要持续推进新冠病毒疫苗接种。

全国疫情形势总体保持平稳

春节期间全国疫情的总体形势如何？贺青华表示，全国的疫情形势总体保持平稳，局部散发的聚集性疫情均得到了快速有效的处置，有的已经得到了控制，有的尚在处置过程中。

贺青华介绍，北京、天津的疫情总体趋于控制，黑龙江黑河的疫情已报告发生7例感染者，感染者的病毒序列结果显示为奥密克戎变异株，本次疫情是一起新的境外输入来源引起的本土疫情，感染者是被管控前的活动比较多，存在一定的传播扩散外溢风险。

贺青华表示，广东深圳奥密克戎关联疫情波及到广东、广西、湖南3省9市，波及的广东云浮、惠州、梅州、河源等地的疫情已经得到控制。深圳2月6日管控区发现2例感染者，提示疫情仍然有传播扩散的风险。波及到广西百色的疫情正在处于快速上升阶段，这次疫情约80%以上的感染者居住在同一自然村，空间聚集性明显，由于社区隐匿传播时间长、人员活动轨迹多，加上春节期间人员流动性大，发生进一步传播扩散风险比较高，需要完成风险人员排查和管控，加快风险区域核酸筛查的速度，及早发现社区中的传染源。从百色波及到广西南宁和广东广州的外溢病例感染者在被管控前活动轨迹多，存在疫情扩散外溢风险。波及到湖南邵阳的仅报告了1例病例，目前看总体风险不大，但需要密切关注。

据悉，国务院联防联控机制工作组已在第一时间派出工作组赴广西，会同当地建立扁平化的指挥体系，推动区域核酸筛查、流调溯源、风险人群排查等措施落实落地，尽快将疫情控制住。

保障人员安全有序流动

“当前正值春运返程高峰，各地要继续按照'五个不得'要求，分地区分人群科学精准落实各项防控措施，保障人员安全有序流动。”米锋表示。

如何做到安全有序出行？国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华提醒，一是严格限制出行，二是非必要不出行，三是非必要不前往。具体如下：

一是发生疫情的地方，中高风险所在地的县（市、区、旗）这些人员严格限制出行，执行特定公务的人员、保障生产生活运输等需要出行的这些特殊人员，经当地联防联控机制批准，持48小时核酸阴性证明，做好个人旅途防护，落实目的地的疫情防控规定可以出行。

二是中高风险地区所在地市的其他非疫情的县（市、区、旗），这些人员非必要不出行，确实需要出行的要持48小时内核酸阴性证明，做好个人旅途防护，并遵守目的地疫情防控规定。

三是严格限制前往中高风险地区，有疫情的中高风险县（市、区、旗）非必要不前往，已经到达的人员必须遵守当地疫情防控要求。

如何做到错峰出行？贺青华表示，提倡高校、企业安排错峰返校返岗，鼓励各地组织开行农民工返岗“点对点”运输，降低旅途疫情的风险。

“在此我也提醒广大群众，在返程出行前，既要关注目的地疫情防控规定，提前做好核酸检测等准备工作，旅途中要做好个人防护。”贺青华表示，要加强个人健康监测，如果有发热、咳嗽等感冒症状，应当暂时中止返程或者出行计划，避免旅途劳累导致症状加重，并及时就医，待康复后再安排出行。

米锋表示，针对群众返乡遇到的“层层加码”问题，国务院联防联控机制综合组在1月29日开通了“春节返乡路”公众留言板。在此期间，每天及时转办留言信息，推动地方尽快核实处理。对于明确违反“五个不得”的做法，各地积极与留言群众沟通，认真核实，有的地方及时调整政策、发布公告，有的地方开通本地留言板，帮助解决实际问题，让群众的返乡之路更加顺畅、更加温暖。

继续加强新冠病毒疫苗接种工作

“随着春节假期的结束，气温回暖，给接种带来方便。同时我们也注意到，在一些地方，老年人群的接种率还很低，特别是80岁以上的，要引起高度重视。”贺青华说。

贺青华表示，下一步，将指导各地继续加强新冠病毒疫苗的接种工作，为大家提供更加便利、更加人性化的服务，提高老年人群的接种积极性，增强老年人群的抗病毒能力。同时，进一步开展新冠病毒疫苗的加强免疫，为大家提供更可靠的免疫保护，希望大家继续积极接种疫苗，在保证自身健康的同时，助力新冠肺炎疫情的防控工作。

据悉，2月7号，全国累计报告接种新冠病毒疫苗301066.9万剂次，接种疫苗的总人数达到126642.6万人，占总人口数的89.8%，已经完成全程接种的是122834万人，占总人口数的87.1%，完成加强免疫接种的是45984.3万人，60岁以上的老年人新冠病毒疫苗接种覆盖人数达21931.5万人，完成全程接种的老年人是21032.4万人。