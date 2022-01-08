国家卫健委：我国完成全程接种121587.8万人 占总人口的86.25%

人民网北京1月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开发布会，介绍节日期间疫情防控和保供稳价有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华介绍，根据国务院联防联控机制的部署，各地继续按照知情、同意、自愿原则，进一步加强疫苗接种组织实施力度，不断优化创新服务形式，规范接种流程，确保接种安全。目前看，各类人群接种以及加强免疫接种总体顺利。截至2022年1月7日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗288777.2万剂次，其中3-17岁人群接种47277.4万剂次，疫苗接种总人数达到126226.4万剂次，覆盖全国人口89.54%，完成全程接种121587.8万人，占全国总人口的86.25%。

贺青华表示，国内外的研究和实践证明，新冠病毒疫苗能有效降低重症率、减少病亡率。近期全国部分地方发生的新冠病毒疫情甚至出现了局部聚集，应当坚持疫苗接种和隔离管控传染源、戴口罩、一米线、常通风、不聚集等公共卫生措施，这些措施仍然是当前疫情防控的最有效措施。

“希望大家能够充分利用好疫苗这个预防疾病的有力武器，积极主动接种新冠病毒疫苗，为疫情防控尽一份责任、尽一份义务。下一步，我们将继续指导各地积极稳妥、安全有序推进疫苗接种工作，为接种人群提供更便利的接种服务，切实保护好群众的健康权益。”贺青华说。