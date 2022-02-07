澳研发鼻黏膜类器官以协助新冠病毒研究

新华社悉尼2月6日电（记者郝亚琳 刘诗月）澳大利亚彼得·多尔蒂感染与免疫研究所日前发布新闻公报说，其研究人员利用人体干细胞在实验室培育出鼻黏膜类器官，以模拟和研究新冠病毒感染人体后造成的影响。相关研究已发表在瑞士《国际分子科学杂志》上。

研究人员表示，在常规细胞系中测试病毒感染和治疗的传统方法，无法准确反映病毒给患者身体带来的影响。因此，研究人员将目光瞄准了类器官。

参与研究的彼得·多尔蒂感染与免疫研究所实验室负责人、澳大利亚墨尔本大学教授伊丽莎白·万康表示，类器官是用人体干细胞培育出的微型器官，类器官细胞更接近于真实的细胞。最重要的是，类器官源于人体组织，新冠病毒侵入类器官细胞的方式，与它感染人体组织的方式相同。

因此，针对新冠病毒由呼吸道感染的特性，研究人员在实验室培育出鼻黏膜类器官。鼻黏膜类器官与真正的鼻黏膜具有相同的细胞类型，如纤毛细胞等。研究人员随后让鼻黏膜类器官感染上新冠病毒。

研究人员发现，变异新冠病毒德尔塔毒株对鼻黏膜上皮细胞的损害明显大于早期没有发生变异的新冠病毒。在显微镜下可以观察到，感染了德尔塔毒株的鼻黏膜类器官上皮细胞更为脆弱。

研究人员指出，利用这种类器官开展研究，不需要侵入性的组织样本收集，是很好的临床前研究模型。