新冠病毒会在患者器官内滞留数月

国际战“疫”行动

据美国《国会山》网站27日报道，美国国立卫生研究院（NIH）科学家开展的一项新研究得出结论称，新冠病毒感染人体后，可从呼吸道广泛传播到身体的几乎所有其他器官（包括心脏和大脑），并滞留数月。

研究人员表示，这项研究是迄今为止对新冠病毒在人体和大脑滞留时长“最全面的分析”。他们对44名新冠病亡者进行了尸检，绘制并量化了新冠病毒在全身的分布情况。结果，在所有44名病亡者体内，包括85个解剖部位中的79个以及体液样本中都检测到了新冠病毒。

NIH新兴病原体科首席研究员丹尼尔·切尔托表示，此前，他们在患者出现症状后230天里，在患者体内发现了新冠病毒的核糖核酸（RNA）。这项新研究发现，新冠病毒会在感染者的多个器官系统内复制，即使在无症状患者到轻度患者体内也会复制。

研究人员解释说，虽然新冠病毒感染的“重灾区”位于肺部和呼吸道，但新研究表明，该病毒可以“在感染早期传播并感染全身细胞”，包括大脑、眼组织、肌肉、皮肤、周围神经以及心血管、胃肠、内分泌和淋巴系统的组织。

很长一段时间以来，科学家们一直不解为什么长期新冠症状影响了这么多器官系统，这篇论文提供了一些启示，并有助于解释为什么即使是轻症或无症状患者也会出现长期新冠症状。

不过，最新研究的数据来源主要是对新冠病亡者在尸检期间进行的采样和分析，而非来自那些长期新冠症状患者，长期新冠症状会带来何种影响仍然未知。此外，科学家们也不知道，如果完全接种疫苗的人再次感染新冠病毒，会出现什么长期影响。