天津本轮本土疫情第382-392例阳性感染者活动轨迹公布

中新网天津2月1日电 (记者 张道正)记者1日从天津市疫情防控指挥部获悉，经多方流调，现将第382-392例阳性感染者活动轨迹公布如下：

阳性感染者382(男，53岁)，后经市级专家组判定为确诊病例(普通型)

1月23日：10:00-10:40红波西里

1月24日至26日：9:00-17:00滨海新区第十一大街60号

1月27日：8:00-9:00王串场社区菜市场(河北区王串场五号路)

1月28日：舒园里未外出

1月29日：被隔离管控

阳性感染者383(女，47岁)，后经市级专家组判定为确诊病例(普通型)

1月24日：

13:13-13:43中国邮政储蓄银行(天津王串场五号路营业所)

13:52-13:56中国联通王串场营业厅(河北区王串场五号路)

13:56-14:06博傲天恒河北店(河北区王串场五号路与富强道交口盛宇里底商)

1月25日至26日：舒园里未外出

1月27日：

8:00-9:00王串场社区菜市场(河北区王串场五号路)

9:30-10:00宁园街社区卫生服务中心润园里社区卫生服务站

10:29-10:40德正堂大药房(金钟河大街649号)

10:44-11:00老百姓大药房(王串场革新道口店)

1月28日：舒园里未外出

1月29日：被隔离管控

阳性感染者384(男，38岁)，后经市级专家组判定为确诊病例(普通型)

1月23日：12:36-15:00红波西里

1月24日：

8:20-8:45天津金钟水产蔬菜批发市场

9:20-10:20，13:45-14:00梦想果度·水果捞果切(宜白路店)

1月25日：汇仁云居未外出

1月26日：

9:30-9:40梦想果度·水果捞果切(宜白路店)

14:13-14:55地铁6号线(民权门站-西站)-1号线(鞍山道站)

15:00-16:10天津医科大学总医院皮肤科

16:20-17:00地铁1号线(鞍山道站-西站)-6号线(民权门站)

18:01-18:23麦卡珑双拼比萨(王串场店)、老李脆皮五花肉(王串场五号路)

1月27日：

15:21-15:25天津市眼科医院视光中心(王串场一号路)

15:30-15:46幸福道商业街

1月28日：

11:00-12:15西青区中北镇华亭国际

12:49-13:50味好家牛排馆(河北乐购店)

14:00-14:10慢城烘焙蛋糕(金钟河华润店)

14:38-15:00中国体育彩票(竞彩店)(建红里)

1月29日：被隔离管控

阳性感染者385(女，36岁)，后经市级专家组判定为确诊病例(普通型)

1月22日：

11:47-12:45味好家牛排馆(河北乐购店)

12:50-13:11华润万家金钟店

13:25-15:07天津市眼科医院视光中心(王串场一号路)

1月23日：汇仁云居未外出

1月24日：

8:20-8:45天津金钟水产蔬菜批发市场

9:20-10:20，13:45-14:00梦想果度·水果捞果切(宜白路店)

13:30-13:35一分利奶品批发超市(红波西里)

1月25日：汇仁云居未外出

1月26日：

9:30-9:40梦想果度·水果捞果切(宜白路店)

18:01-18:23麦卡珑双拼比萨(王串场店)

1月27日：

15:21-15:25天津市眼科医院视光中心(王串场一号路)

15:30-15:46幸福道商业街

1月28日：

11:00-12:15西青区中北镇华亭国际

12:49-13:50味好家牛排馆(河北乐购店)

14:00-14:10慢城烘焙蛋糕(金钟河华润店)

14:38-15:00中国体育彩票(竞彩店)(建红里)

1月29日：被隔离管控

阳性感染者386(女，1岁)，后经市级专家组判定为确诊病例(普通型)

1月22日至27日：居家未外出

1月28日：

11:00-12:15西青区中北镇华亭国际

12:49-13:50味好家牛排馆(河北乐购店)

1月29日：被隔离管控

阳性感染者387(女，89岁)，后经市级专家组判定为确诊病例(普通型)

1月25日至28日：舒园里未外出

1月29日：被隔离管控

阳性感染者388(女，83岁)，后经市级专家组判定为确诊病例(普通型)

1月23日至28日：舒园里未外出

1月29日：被隔离管控

阳性感染者389(男，40岁)，后经市级专家组判定为确诊病例(轻型)

1月26日：

6:41-7:45乘104路公交车(莱茵春天站-热电公司站)

7:50-13:07滨海新区第十一大街60号

1月27日：8:00-8:30中心北路菜市场门口早点摊

1月28日：

8:00-9:00牛肉板面饸饹面(苏州里店)

9:20-14:30莱茵春天小区

1月29日：

9:00中心北路菜市场门口早点摊

9:50-15:10莱茵春天小区

1月30日：被隔离管控

阳性感染者390(男，33岁)，后经市级专家组判定为确诊病例(轻型)

1月24日：

8:08-8:55乘459路公交车(海门大桥站-热电公司站)

9:00-18:40滨海新区第十一大街60号

1月25日：

8:01-8:50乘459路公交车(海门大桥站-热电公司站)

9:00-18:40滨海新区第十一大街60号

19:40-20:10福利彩票(桥宏街店)、安阳里平价超市

1月26日：

8:09-8:55乘459路公交车(海门大桥站-热电公司站)

9:00-19:00滨海新区第十一大街60号

1月27日：

8:01-8:55乘459路公交车(海门大桥站-热电公司站)

9:00-19:00滨海新区第十一大街60号

19:24福利彩票(桥宏街店)

1月28日：9:00-19:00滨海新区第十一大街60号

1月29日：

7:57-8:55乘459路公交车(海门大桥站-热电公司站)

9:00-11:00滨海新区第十一大街60号

11:00-11:32乘459路公交车(热电公司站-塘沽电视台站)

11:47-11:49万宁大药房(天津市滨海新区河南路)

1月30日：被转运至集中隔离点

阳性感染者391(女，32岁)，后经市级专家组判定为确诊病例(普通型)

1月25日至26日：安阳里未外出

1月27日：

10:25-10:35福居园

11:00-11:45景逸名邸

12:00-13:00二姑包子(滨海新区海晶北园底商)

1月28日至29日：安阳里未外出

1月30日：被隔离管控

阳性感染者392(女，62岁)，后经市级专家组判定为确诊病例(轻型)

1月26日：

10:00-10:30小红星路市场

16:00-17:00一分利奶品批发超市(红波西里)

1月27日：

16:00-17:00一分利奶品批发超市(红波西里)

17:00-17:30小红星路市场

1月28日：

11:00-12:15西青区中北镇华亭国际

12:49-13:50味好家牛排馆(河北乐购店)

17:00-17:30小红星路市场、一分利奶品批发超市(红波西里)

1月29日：被转运至集中隔离点

目前，相关工作仍在紧张进行中。疾控部门提醒，与发布病例轨迹有交集人员，请立即主动向社区、单位或疾控部门报告，配合做好集中隔离、居家隔离、健康监测、核酸检测等各项防控措施。

以上公布的是阳性感染者轨迹中的主要风险地区，供市民参考。