新年画里的中国年：画出年味，年在画中

贴年画一直是中国人欢度新春佳节的重要民俗活动。每逢腊月，家家从门户到住室都要装饰年画，把环境点缀一新。正如清代的富察敦崇在《燕京岁时记》中所载，“每至腊月，繁盛之区，支搭席棚，售卖画片。妇女儿童争购之，亦所以点缀年华也。”

装点喜庆的年画，不仅蕴含着人们对来年的美好期盼，更是记录民族文化的形象史料，是中华优秀传统文化传承和创新的生动载体。

25日，成都文化馆新馆门前喜气洋洋，“赏年画 过大年”新年画作品联展正火热开展。来自四川夹江的国家级非物质文化遗产夹江年画传承人张荣强被观众团团围住。

他面前的桌上，两块雕刻精致的刻板上涂满了红色颜料。只见他将画纸轻轻覆盖在刻板上，用特制的大刷子在纸上来回刷印。反复数次后揭开，一幅线条细腻的“五谷丰登”年画就成了。年画被揭开的刹那，观众纷纷鼓掌喝彩。

在浙江嘉兴，曹亚萍带着外孙女来到秀洲区农民画艺术馆欣赏年画艺术。色彩浓郁的年画、造型别致的花灯、地面五彩斑斓的投影……秀洲区农民画艺术馆2000多平方米的展厅里正在展出不同风格的年画作品。

“这些年画贴近生活，传递着美好祝福，让孩子在感受年味的同时，能近距离接受艺术的熏陶。还希望透过这些温暖的颜色，能让她们看到我们日新月异的美好生活。”曹亚萍说。

在深圳市的光明烙画基地，内容丰富、题材广泛、色彩鲜亮的年画作品挂满了喜庆的红色展墙。在上海市群众艺术馆里展出的新年画营造出浓郁的节日文化氛围，描绘出新时代人民群众美好生活新图景。在沈阳浑南区的祝家大集，新年画更是和地方戏曲、秧歌、高跷一起“送”到了村民家门口。

一张张年画，透着浓浓的年味，带着满满的喜庆，记录着人民的美好生活。

在浙江省嘉兴市秀洲区农民画艺术馆展出的年画作品《美好生活乐淘淘》吸引了不少观众的目光：鲜亮的绿色铺就底色，上绘鱼翔浅底、鸡鸣桑树颠、狗吠深巷等图景，江南水乡新农村新生活的美丽图景跃然纸上。

“这幅画描绘的是当地梅家荡的乡村风景，养青鱼、鸡鸭是农民致富的方式之一。”该画作者朱建芬向记者介绍，自己从小在农村长大，对农村场景熟稔于心。她说，从最初的漆画到黑白版画再到现在的农民画成品，这幅画之所以创作了整整一年，是因为她想用100多种颜色勾勒出农民鲜活饱满的新生活。

“年画传递着民间的新年祝福，充满了喜庆，大多采用大红大黄等鲜艳的色彩，注重情趣和造型的表现，人物生动可爱，富有活力……”深圳市烙画艺术协会会长张守福说，作为老百姓喜闻乐见的艺术形式，年画的艺术风格与文化内涵有机结合，符合人民群众的审美取向和文化需求，这是年画艺术根深叶茂、经久不衰的重要原因。

作为一种与时俱进的艺术形式，新年画在新时代焕发出新的生命力。

在一组以北京冬奥会为题材的年画前，深圳市民李百军驻足欣赏。“感觉很有新鲜感。年画这一传统艺术，正在随着时代的发展不断进步。”

如今的年画在题材上不局限于门神画，还有各地的风俗人情；形式上除了传统的木刻雕版，还有农民画、剪纸、数码作品等丰富多彩的艺术形式。

“传统意义的年画以历史故事神话人物为主，而我们这次画展以新的年画形式呈现，反映新时代人民小康生活的新图景，展现文明的新风尚。”浙江省嘉兴市秀洲区文化馆副馆长杨海萍介绍，展出的260余件作品来自全国各地，在题材和形式上都有创新。

越来越多新年画在形式和内容的创新中拓展着新玩法。在位于北京劝业场的新年画展览会场里，VR动态观展、人脸识别互动、春联互动……数字技术赋予年画全新气质。其中一处“百虎”吊挂，以灯笼为载体，上绘形态各异的老虎形象，让观众沉浸式地体验年文化的魅力。

新年画正在以新的姿态将文化传承的“接力棒”传给后来人。25日，成都市文化馆年画班的小学员、9岁男孩刘骏熹一大早就来到成都文化馆新馆观展。他告诉记者，他非常享受学习年画创作的过程。年画鲜艳的色彩和活泼的形象让他感到很快乐。

带着2岁半的孙子前来观展的成都市民孙蓉华说：“中华文明就应该如此代代相传。”

“中国年画正在返本开新。它连接着我们关于中国年的共同记忆，正在岁月长河中泛起新的光泽。”四川省成都市文化馆副馆长徐智斌说。（记者张漫子、袁秋岳、唐弢、孙丽萍、邓瑞璇、刘恩黎、赵洪南）