坚决防止春节返乡政策“一刀切”

春节将至，一些群众返乡遇阻引发社会关注，国家卫健委新闻发言人米锋在1月29日国务院联防联控机制举行的发布会上表示，国务院联防联控机制综合组已进行核实，并及时反馈地方，要求立即整改，坚决防止返乡政策“简单化”“一刀切”，让广大群众度过一个健康、欢乐、祥和的春节。

开设“春节返乡路”公众留言板

据米锋介绍，近一周，全球新增新冠肺炎确诊病例超过2300万例，其中近90%为奥密克戎变异株，我国部分周边国家病例增长迅速，“外防输入”压力持续增大。

为保障春运期间人员安全、有序流动，国务院联防联控机制综合组在2021年12月18日举行的发布会上，已对中、高风险地区人员出行，前往中、高风险地区人员，高风险岗位人员出行，发热病人、健康码“黄码”等人员管理、核酸检测等提出明确要求。

对于个别地方存在的“不允许低风险地区群众返乡”“强制要求返乡群众自费集中隔离”“随意延长集中隔离和居家健康监测时长”等情形，米锋强调，国务院联防联控机制综合组再次提出明确要求，概括起来就是“五个不得”——不得随意禁止外地群众返乡过年；不得随意扩大限制出行范围；不得将限制出行的范围，由中、高风险地区扩大到所在地市及全省；不得对低风险地区返乡群众采取强制劝返、集中隔离等措施；不得随意延长集中隔离观察和居家健康监测期限。

米锋介绍，国务院联防联控机制综合组1月29日开设了“春节返乡路”公众留言板，设在国家卫健委官网首页。“群众在返乡途中遇到的‘层层加码’等问题，可以在这里反映，我们将认真核实、督促整改。”米锋说。

严格实施跨省旅游经营活动管理“熔断”机制

关于我国当前的疫情形势，国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华表示，我国本土疫情呈现局部零星点状散发，但总体疫情保持平稳，部分地区发生的本土聚集性疫情有的已经扑灭，有的正在有序处置过程中。

春节期间的旅游政策有哪些？对此，文化和旅游部市场管理司副司长余昌国表示，目前旅行社、景区景点和室内场所严格执行防控措施要求，旅行社及在线旅游企业不得经营出入境团队旅游及“机票+酒店”业务，严格实施跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，暂停经营旅游专列业务，暂停旅行社及在线旅游企业经营进出陆地边境口岸城市的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

据余昌国介绍，预计今年春节期间，除部分地区因疫情防控或季节性原因临时关闭旅游景区外，全国超过70%的A级旅游景区将正常开放。

余昌国还指出，景区景点以及剧院、博物馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）、网吧、KTV等文化娱乐场所，要严格落实“限量、预约、错峰”开放要求，控制人员接待上限，持续推进门票预约制度。

各地要为急危重症患者开设绿色通道

为保证节日期间群众的正常医疗服务，尤其是急危重症患者的救治，国家卫健委作出了相应部署。国家卫健委医政医管局副局长邢若齐强调，要保障急危重症患者和特殊群体的就医需求，各地区要为急危重症患者开设绿色通道，重点保护好血液病、肿瘤等重大疾病患者以及孕产妇、儿童、老年人、精神类疾患等特殊群体的医疗需求，并且为符合条件的慢性病患者开具长期处方。

对于发生疫情的地区，邢若齐指出，要对重点人群建立台账，明确急危重症、肿瘤、中末期肾病、孕产妇、长期服药的慢性病患者等医疗服务保障要求和流程；对封控人员、管控人员、隔离人员紧急外出就医，要求安排专车，提供点对点接送服务，实行闭环管理。

“节日期间，要求各医疗机构做好医疗服务安排，并主动向社会公布诊疗信息，保证急诊24小时开放，不得出现停诊和拒诊情况。”邢若齐表示，要合理安排医务人员排班，对重点岗位适当增加人员配备。开展互联网医疗服务，解决适宜人群的就医需求。

为了持续做好新冠病毒疫苗接种工作，鼓励老年群体参与接种，贺青华表示，要让老年朋友充分认识到疫苗是预防疾病传播的有效手段，新冠病毒疫苗对预防感染、预防再传播、预防重症和死亡有良好的效果。春节期间将继续提供疫苗接种服务，希望大家，特别是老年朋友，继续积极主动接种疫苗，为自身的健康再助一“臂”之力。

截至1月28日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗29亿9416.2万剂次，接种疫苗的总人数达到12亿6607万，已经完成全程接种的12亿2738.7万人，其中60岁以上的老年人新冠病毒疫苗接种覆盖人数达到2亿1922.7万，完成全程接种的有2亿1022.9万人。（记者 金振娅）