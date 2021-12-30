长期偏头痛 竟是“小心眼”在搞鬼

年轻姑娘长期受到偏头疼的困扰，经过一系列检查发现病根儿竟然在于心脏上一个小圆孔。心脏上如何“破了个洞”？出现这种情况到底要不要治疗？听听医生怎么说。

案例回放：头痛的病根儿 原来在心脏

小王是个20多岁的姑娘，平时身体很健康，就是有一个老毛病，经常会出现右侧头痛，头痛呈搏动性，伴恶心、乏力等症状。小王以为是自己太累、工作压力太大的缘故，每次头痛发作就休息或者口服止痛药。尽管头痛症状有所减轻，但还是会反复出现，严重影响了小王的工作和生活。小王先后就诊过多个医院，考虑为偏头痛，但都没有很好的治疗效果，就来到了我们医院的神经内科门诊。

经过神经内科的一系列检查，脑电图、脑CT、颈部血管超声、经胸心脏超声检查均正常。最终，医生证实小王偏头痛的病根儿在心脏，因为心脏多了一个“小心眼”，而这个病就叫“卵圆孔未闭”。小王进一步做了经食道心脏超声，证实确实存在卵圆孔未闭。

心脏上的这个小孔 曾经大有用处

什么是卵圆孔未闭呢？卵圆孔是左心房和右心房之间的一个小洞。当我们是胎儿的时候，血液会从卵圆孔从右心房流入左心房，维持我们正常的血液循环。新生儿降生的时候，伴随着第一声啼哭，右心房压力升高，卵圆孔就发生了功能上的闭合，1年内达到解剖上的闭合。如果超过3岁卵圆孔还没有闭合，就叫卵圆孔未闭了。

卵圆孔未闭为啥会引起偏头痛？原来，当发生卵圆孔未闭的时候，我们右心房里的静脉血就直接通过这个洞流到了左心房的动脉血里。由于静脉血血流速度缓慢，因此静脉血中很容易出现微血栓，这些微血栓会从卵圆孔直接流入到动脉中。如果微血栓流入大脑的动脉，就会导致偏头痛甚至是脑梗死。

卵圆孔未闭也是青年卒中很重要的原因。因此特别提醒，如果青年患者反复出现不明原因偏头痛或者脑栓塞，一定要警惕是否心脏里面多了个“小心眼”卵圆孔未闭。

无症状无病史 卵圆孔“未必”需要治

有了卵圆孔未闭怎么办呢？大家也不要担心，该病一般预后良好。统计表明，有1/4的成人患有卵圆孔未闭。美国的专家共识指出，对于无任何症状和卒中病史的患者，不建议对卵圆孔未闭进行干预；对有中风、偏头痛、反复眩晕等疾病发作的患者，需专业医生明确病因。

如果考虑症状与卵圆孔未闭有关，患者日常生活中应注意避免用力咳嗽、排便、强力闭呼动作、负重、睡眠呼吸暂停等诱发胸腔压力增高的动作。

同时需神经内科、心血管内科、影像科等多专业医生根据患者年龄、出血风险、卵圆孔未闭解剖结构、卒中危险因素、影像学特点、临床线索等评估患者采取何种治疗方式。

卵圆孔未闭的治疗包括药物治疗及手术治疗，药物治疗主要为抗凝或者抗血小板药物，可以预防卒中发生。手术治疗包括介入封堵手术及外科手术治疗，其中介入封堵手术是一种微创手术，通过大腿根部的股静脉将导管送到右心房，穿过未闭的卵圆孔到左心房，释放专用封堵器，进而封闭卵圆孔，达到根治目的。该手术技术成熟，患者痛苦小，恢复快，在临床中已广泛应用。

文/宗敏（朝阳医院西区）