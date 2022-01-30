国家中医药局：2022年着力构建优质高效的中医药服务体系

新华社北京1月29日电（记者田晓航、沐铁城）记者29日从2022年全国中医药局长会议获悉，2022年，国家中医药管理局将聚焦高质量发展主线、强化内涵建设，着力构建优质高效的中医药服务体系，让老百姓享受到更便利、更优质的中医药服务。

中医药在疾病预防、治疗、康复中具有独特优势。自2019年《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》发布以来，中医药改革发展成绩显著，但仍一定程度存在高质量供给不够、发展特色不突出等问题。

为此，2022年，我国将采取系列举措优化中医药健康服务供给。据了解，国家中医药管理局将深入实施中医药健康促进行动，提供覆盖全民和全生命周期的中医药健康服务，开展中医适宜技术防控儿童青少年近视试点；持续推进国家中医医学中心和区域中医医疗中心试点，开展中医康复中心遴选和建设；提升基层中医药服务能力，制定乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆服务内涵建设标准；扩大重大疑难疾病中西医临床协作试点，形成50个中西医结合诊疗方案。

国家中医药管理局还将以中医药振兴发展重大工程实施为抓手，实施促进中医药传承创新工程，推进中医特色重点医院、名医堂工程试点建设；同时，将全面推进国家中医药综合改革示范区建设，推出一批可复制可推广的成果，以此为引领，激发中医药高质量发展活力。

中医药护佑百姓生命健康，离不开传承精华、守正创新。2022年，充分发挥中医药在疫情防控中独特优势的同时，我国将加强中医药科研和创新，遴选一批国家中医药传承创新中心，持续推进中医药循证医学中心建设，完成50个中医治疗优势病种和100项适宜技术、100个疗效独特的中药品种筛选工作。