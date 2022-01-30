春节期间进返京政策含三大要点

1月29日，北京市第279场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从现场获悉，1月28日16时至1月29日16时，本市新增本土新冠肺炎确诊病例12例，均来自管控人员，本市疫情防控总体可控。1月15日以来，本市累计报告本土新冠肺炎病毒感染者96例，其中，奥密克戎变异株关联疫情累计报告感染者6例，德尔塔变异株关联疫情累计报告感染者90例。春节临近，为了回应市民关切，发布会上重点强调了春节期间的进返京政策，明确表示“不存在出京后不让回来的问题”。

不存在出北京后

不让回来的问题

临近春节假期，境外回国人员增多，国内人员流动也更加频繁，进出京将迎来高峰期。为了方便市民群众安全出行，为了保障首都安全和市民健康，北京市委宣传部副部长徐和建昨天就进返京政策进行再发布再提醒，主要包含三个要点。

一是提倡就地过节、减少人员流动，特别是不前往14日内有新增本土新冠病毒感染者的县，非必须不前往陆路边境口岸所在县。近期，本市出现进口冷链物品引发的本土疫情，全市上下正在全力开展疫情处置工作，为严防疫情传播扩散风险，病例所在区人员坚持非必要不出京，所在街乡镇人员原则上不出京。建议有出京计划的市民朋友，提前了解目的地的疫情形势和防控要求，合理安排行程，做好个人和家人旅途防护。

二是14日内有新增本土新冠病毒感染者所在县旅居史人员严格限制进返京，14日内有陆路边境口岸所在县旅居史人员非必须不进返京。其他地区人员持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码即可进返京，不存在出京后不让回来的问题。

三是2022年3月底前，所有进返京人员在抵京后72小时内需进行一次核酸检测（通勤人员按照现有政策规定继续执行）。未能按时进行检测的，“北京健康宝”将弹窗提示，可能会影响出行和日常生活。请进返京人员关注防控提醒和短信提示，抵京后第一时间主动向所在社区（村）、单位或酒店报告，配合做好核酸检测、健康管理等防疫工作。不主动报告或不配合防疫工作，造成严重后果的，将依法依规追究相关责任。

新增病例均为管控人员

本市疫情防控总体可控

北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火通报,1月28日16时至1月29日16时，本市新增本土新冠肺炎确诊病例12例，均来自管控人员，均为德尔塔变异株关联疫情。奥密克戎变异株关联疫情无新增感染者。

北京青年报记者梳理发现，在这12名感染者中，有9人工作与西南郊冷库相关，其中7人工作地点为西南郊冷库，2例的工作地点为西南郊冷库三新公司。还有2例确诊病例的工作地点均为丰台区太平桥西路华源一街4号老墙根涮肉（怡海花园店）。

相关确诊病例居住地涉及如下小区：丰台区王佐镇翡翠墅小区、丰台区新村街道怡海花园恒丰园小区、丰台区新村街道万芳园、大兴区西红门镇宏福园小区、朝阳区安贞街道安贞里三区、丰台区南三环西路85号、丰台区西南郊冷库三新公司、丰台区玉泉营街道玉泉营212号院。庞星火表示，目前已开展流行病学调查和密切接触者追踪，对所涉及风险点位进行排查，对各类风险人员进行分类管控。

在发布会上有记者提问，通报新增12例感染者在数量上比过去几天突然增多了，如何看待这一情况？对此，北京市卫健委副主任、新闻发言人李昂表示，这12例患者都在管控范围之内，前期都采取了相关管控措施，而且是有效的，“北京疫情防控总体是可控的”。

新增两处中风险地区

涉及朝阳区和大兴区

发布会上，李昂通报，截至2022年1月29日12时，朝阳区安贞街道安贞里社区安贞里三区4号楼近14天累计报告4例本土确诊病例，大兴区西红门镇宏福园小区近14天累计报告3例本土确诊病例。经市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》,本市即日起将朝阳区安贞街道安贞里社区安贞里三区4号楼、大兴区西红门镇宏福园小区定为中风险地区。

目前本市有高风险地区1个，为丰台区玉泉营街道万柳园小区；有中风险地区9个，为朝阳区安贞街道安贞里社区安贞里三区4号楼、丰台区新村街道怡海花园恒丰园、南苑街道南庭新苑北区、玉泉营街道亿朋苑一区、玉泉营街道黄土岗村、玉泉营街道万柳西园社区、王佐镇翡翠山社区、房山区长阳镇北广阳城大街8号、大兴区西红门镇宏福园小区。全市其他地区均为低风险地区。

文/本报记者 解丽 蒋若静 王斌