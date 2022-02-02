假期出游做好防疫 这些提醒请注意

春节期间是人们出游的高峰时段。在当前疫情形势下，春节期间怎样安全出游？各地又是如何按照精准防控的要求保障广大游客度过一个欢乐、祥和、平安的春节假期？

文化和旅游部市场管理司副司长余昌国介绍，文化和旅游部高度重视疫情防控工作，对疫情防控、安全生产等工作进行部署，要求重点做好旅行社、景区景点和室内场所的防控措施，主要内容包括两个方面。

一是严格执行旅行社及在线旅游企业不得经营出入境团队旅游及“机票+酒店”业务，严格实施跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，暂停经营旅游专列业务，暂停旅行社及在线旅游企业经营进出陆地边境口岸城市的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

二是景区景点，以及剧院、博物馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）、网吧、KTV等文化娱乐场所，按照新版疫情防控工作指南，严格落实“限量、预约、错峰”开放要求，控制人员接待上限，持续推进门票预约制度；落细落实查验健康码、测温、规范佩戴口罩等防控措施要求；做好通风换气、清洁消毒等工作；加强从业人员健康监测和管理，杜绝员工带病上岗；完善应急预案，健全工作机制，强化应急演练，提升应急响应水平，妥善处置异常情况。

余昌国提醒，春节假期出游要注重个人防护，倡导预约错峰出行。自觉遵守疫情防控规定，戴口罩、勤洗手、少聚集、养成“一米线”好习惯。出现感冒、发热等症状时，应立即停止游览并及时就医。提高防范意识，做到平安出游。增强文明意识，健康绿色出游。