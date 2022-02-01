冬奥来了 揭秘中国第一代高山滑雪医生

北京冬奥会大幕将启，再过几天，即将在国家体育场“鸟巢”揭开神秘面纱。运动员将在赛场上书写他们的故事，而有一群特殊的人同样也将迎来“终极大考”，他们就是中国第一代高山滑雪医生。

雪道救援与其他情况下的救援有很大区别，之前我国雪上项目比赛的医疗保障由巡逻队来进行，很少有专业医生。为迎接2022年冬奥会，我国选拔了一批会滑雪的医生进行赛道的医疗保障。

根据国际雪联医疗指南要求，赛场上，运动员无论何时何地受伤，医护人员须在4分钟内赶到其身边，进行伤情评估、治疗和安全转移。北京大学第三医院麻醉科白鹏介绍，这4分钟是理论上的，运动员摔倒受伤后，巡逻员评估伤情、相互沟通协调都需要时间，留给滑雪医生的实际救援时间可能只有1~2分钟。这就要求滑雪医生滑雪技能一流，在保证自身安全的同时，以最快的速度到达目标地点。

高山滑雪被誉为“冬奥会皇冠上的明珠”，是最具观赏性的冬奥项目之一。“同时也是受伤率最高、最危险的冬奥会比赛项目之一。”白鹏说。

“在坡度大的冰状雪上，救援人员首先需要足够安全地停在受伤运动员的身边。”对于已通过国际和国内滑雪指导员认证的白鹏来说，这依旧是一个巨大的挑战。

早在几年前，滑雪医生们就开始了滑雪培训和救援演练，包括练习负重情况下的滑行，雪道上伤员的快速转运，在雪道上进行CPR及急救插管等。由于训练时还要身背10余公斤重的医疗救援设备，在训练中肌肉拉伤甚至骨折的情况时有发生，冻伤更是司空见惯。

“绝对不能掉队，一定要完成赛道医疗保障任务。”北京大学口腔医院第二门诊部姚娜在经历了多次摔倒和受伤后不断给自己打气。经过特训，现在她的滑雪水平和雪上急救水平有了长足的进步，还获得了国际滑雪教练认证及120急救培训中心认证。

备战冬奥会的特训中，滑雪医生从跟头不止到蹒跚前行，再到飞驰雪场，在速度与激情中磨炼，在泪水和汗水中成长。

北京冬奥会在即，滑雪医生将乘风踏雪，为世界各国参赛运动员提供医疗保障服务。