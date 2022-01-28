如何降低滑雪风险？冬奥会滑雪医生给出三点建议

近日，法国一位著名演员因滑雪事故不幸离世，年仅37岁。滑雪安全再次引发公众关注。北京冬奥会开幕在即，北京协和医院麻醉科主治医师、2022年北京冬奥会高山滑雪医疗保障团队滑雪医生车璐表示，滑雪是一项风险系数较高的运动，滑雪者可以从遵循雪场安全准则、做好个人防护、有效应对伤情这三点出发避免出现较大风险。

车璐表示，进入滑雪场，了解并遵循滑雪安全准则是避免滑雪受伤的前提。大多数雪场都会在显眼位置介绍《国际雪联十大安全准则》。

滑雪者滑行时要对自己的行为负责，保证不对他人造成伤害，要让自己处于可控状态，依据个人能力、地形和雪况控制好滑行速度。车璐表示，后方滑雪者务必选择不危及前方滑雪者安全的线路滑行。前方滑雪者有雪道使用优先权，如发生碰撞事故，后方滑雪者负全部责任。从后方或侧方超越其他滑雪者时，要保持足够的安全距离。

在雪道上休息结束后，再次滑行或向上攀爬时，务必保证自身和其他人的安全。车璐表示，滑雪者应避免停留在雪道中间或视线易受阻的地方，若经过这类地点要尽快通过。如需在雪道上行走或停留，务必在雪道两侧边缘。车璐表示，请滑雪者务必了解并重视雪场指示牌和指示标识。

滑雪时，选择合适护具非常重要。车璐强调，滑雪时务必佩戴头盔，这是关键时候的“救命法宝”。此外，可以有针对性地佩戴护甲、护臀（尤其是单板滑雪）、护膝、护腕（单板滑雪强烈推荐）等护具。如果某一部位曾受过伤或易受伤，也要戴好相应护具，一方面可以固定住关节，起稳定作用；另一方面能提醒自己注意安全。

车璐建议户外运动穿三层衣服。内层为速干排汗材质，方便排汗；第二层一般选抓绒材质，起保暖作用；最外层起防风防水作用。防水的滑雪外套、滑雪裤和贴身保暖层有利于维持核心体温，增强肌肉稳定性，减少受伤几率。

此外，专家建议滑雪前热身10—15分钟，使血流、肌肉含氧量增加，帮助身体尽快适应接下来的运动。滑雪时最好结伴而行，不要前往野雪道或者野雪区。滑雪者记得购买保险。

车璐称，滑雪受伤后不要惊慌，如果不能行动就原地等待救援。等待时注意采取保暖措施，长时间静止躺在雪地上易导致失温。雪场一般配有巡逻者，他们在确认现场安全的情况下，可联系救援队对伤员进行检伤。检查评估部位大致包括头颈部（含脊柱）、胸腹部、骨盆及四肢，评估内容主要观察有无红肿、出血、畸形、压痛。

车璐表示，红肿主要用于颌面部判断，畸形和压痛是外伤、骨折的重要体征。

“出血对冰雪运动而言相对少见，但由于冰刀、雪板的板刃较锋利，特殊情况下可能发生切割伤。”车璐称，如发生切割伤，首先进行压迫止血；如出血量较大，可能提示较大的动脉或静脉发生损伤；如出血发生在四肢部位，可用皮带或魔术头巾等制作止血带，在损伤部位近端加压，直到出血得到控制。

车璐称，戴头盔、护甲等预防措施能有效避免头颈部及脊柱外伤。一旦发生损伤，一定要等待专业救援，因为救援不恰当造成的二次损伤可能比原始损伤更严重。对此，专家给出16字口诀：头颈背痛，暂时别动，等待救援，避免加重。

“对胸腹部来说，肋骨骨折相对多见。”车璐提醒，滑雪时手机尽量不要放在肋骨区域的口袋中，滑雪者摔倒后肋骨被手机硌骨折的病例并不少见。腹部脏器损伤相对少见，如果不确定有无胸腹部损伤，可尝试使劲咳嗽，若咳嗽时感觉疼痛或不适，可能提示发生该部位的外伤。

针对骨盆和四肢损伤，可利用随身装备自救。骨盆和骶尾部的剧烈疼痛可能提示骨盆骨折，严重的骨盆骨折很凶险，在雪道上可以用雪服当作骨盆带进行固定。

车璐补充道，救援人员要对伤员进行安慰并配合转运，以帮助伤员接受下一步检查治疗。（代小佩）