10种百姓当家菜不涨价不断货

虎年春节即将到来，北京市商务局围绕促消费保供应开展“温暖同行 快乐过年”行动，做好市场消费、餐饮、家政服务等百姓过节的身边事，确保市民过一个欢乐祥和的春节。北京青年报记者了解到，北京市连锁企业协会倡议各大连锁超市，10种百姓当家蔬菜不涨价、不断货，让市民朋友买得便宜、逛得安心、吃得放心。

当家菜不涨价

“菜篮子”里的黄瓜、西红柿、大白菜等都是百姓的当家菜，为了让当家菜在节日期间“当好家”，市连锁企业协会组织18家大型连锁超市700余家门店开展蔬菜保供稳价活动，大型连锁超市春节期间不关门、不歇业，并倡议对10种百姓当家蔬菜不涨价、不断货，切实做好超市内商品、环境消杀，让市民朋友买得便宜、逛得安心、吃得放心。北青报记者了解到，目前全市生活必需品供应货源充足、秩序良好，特别是肉蛋菜供应稳定，主要批发市场、连锁超市、电商和直营直供企业备货充足。

年夜饭到您家

为了使千家万户的团圆饭丰富多彩，尽享“舌尖上的春节美食和年俗文化”，北京烹饪协会、北京市餐饮行业协会将组织百余家餐饮品牌、近千家门店共同推出“年夜饭到您家”主题推广活动，提供年菜定制外带到家、年货礼盒外带、年夜饭外烩到家等服务。广大市民足不出户在家通过电话预约配送、小程序下单、到店无接触自取、外烩到家等方式就可以得到贴心适意的服务。

外卖不停送

如今，外卖已成为当今生活的一种重要方式。春节期间，美团等重点外卖企业不停工，并启动“御冬送暖 温暖同行”骑手冬季关怀活动，多措并举激励员工、骑手留京过节。美团将为本市全部加盟骑手及部分众包骑手发放挡风被、车把套、皮护膝、皮手套等防寒物资，保障骑手在把“温暖”送到千家万户的同时，也过一个温暖年。

商市场不停业

春节期间千余家商业企业，万余家商业门店不停业。北京年货节、北京冰雪消费节等“北京消费季”系列主题活动，以及年货市集、年货美食、国潮年礼、冰雪体验等多项专题活动，既营造了良好的节日消费氛围，也满足了市民的节日需求。

家政服务保供应

在家政服务方面，1月25日至2月15日实施春节家政服务市场保供行动，爱侬、中青家政等11家员工制家政服务企业，阿姨来了、阳光北亚等重点企业，以及京东家政、58到家等平台企业参与保供行动。据初步测算，节日期间全市将有约5万名家政服务人员留守服务岗位。

市商务局副局长赵卫东介绍，首都商务战线将切实保障好2022年春节期间全市生活必需品供应，做好市场消费、餐饮、家政等各方面的服务保障工作。坚持把防疫安全作为开展经营活动的前提和基础，严格落实疫情防控各项措施。

文/本报记者 李佳