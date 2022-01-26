滑雪医生白鹏特别推荐了由国际滑雪联合会撰写的《十大安全准则》。白鹏介绍，这些安全准则，可以在很大程度上减少滑雪损伤或滑雪事故发生的概率。对于初入滑雪圈的朋友，应该认真了解并遵守。

1.尊重原则：无论双板还是单板滑雪者，都应该遵循以下行为准则：绝不做出将会损伤或致使他人受伤的行为。

2.自控原则：无论双板还是单板滑雪者，都应当让自己的滑行处于可控范围之内。其滑行速度和方式应当和其个人滑雪水平相符，并且应根据地势、雪质、天气和雪场人口密度来选择以何种方式滑行。

3.选择安全线路原则：后方滑雪者务必要选择不危及前方滑雪者的线路滑行（前方滑雪者有雪道使用的优先权）。

4.超越原则：从后方或侧方超越其他滑雪者时，请保持足够距离。

5.进入雪道、启动、爬坡原则：当滑雪中途稍作休息重新开始，或者向坡上攀爬时，务必保证不会危及自己和他人的安全。

6.停留地点原则：除非必须，滑雪者应避免停留在赛道、狭窄的雪道、视线易受阻的地方，若经过上述地点，请尽快通过。

7.两侧行走原则：如需在雪道上行走时，请务必选择在雪道两侧。

8.注意警示标识原则：请滑雪者务必对信号牌、指示牌和指示物保持足够的重视。

9.协助原则：一旦遇见事故，每个滑雪者都有义务去帮助受伤的人。

10.事故确定身份原则：事故发生后的滑雪者或者目击者，无论是否有相关责任，都应彼此留下联系方式。

《 人民日报 》（ 2022年01月26日 11 版）