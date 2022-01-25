滑雪如何规避风险？这份安全须知一定得告诉孩子

寒假来临，北京冬奥会也即将召开，许多学生家长们都选择给孩子报名参加各种体育锻炼的集训班，其中滑雪项目更受到了家长与青少年的青睐。如何避免运动中的风险？其中的安全教育至关重要。

据北京急救中心官网消息，近日，北京急救中心调度指挥中心接到某郊区滑雪场内呼叫电话，一名男童因为呼吸困难急需抢救。经与现场人员了解得知，事情发生的原由有可能为2名10岁左右男童在滑雪场魔毯（又名雪地传送带）上打闹，导致其中一名男童的马甲意外被卷入魔毯设备中，运行中的魔毯立刻将男童拖拽倒，紧接着男童的颈部被衣物勒住，致使他发生窒息缺氧、呼吸困难。

北京急救中心提醒广大家长，滑雪是具有一定危险性的运动，参与者不单是要掌握滑雪技能，更要懂得规避滑雪风险，这关乎场上每一个滑雪者的生命安全。青少年滑雪一定要有专业的教练或监护人陪护，将危险度将至最低，避免悲剧再次发生。

另外，北京急救中心提示，这份安全须知一定得告诉孩子：滑雪一定要戴头盔，明确戴头盔是滑雪运动安全的底线。但是戴上头盔并不意味着可以横冲直撞。即便是在戴头盔的情况下，滑雪的过程中如果身体失控要摔倒，应迅速降低重心往后坐，避免头部朝下。

一定要戴雪镜，即使是阴天。雪镜不仅可以抵挡强烈的阳光，也能防风防雪。即使在阴天，紫外线的强度也比你想象中强。

不在雪道逗留，更不能追跑打闹。滑雪时需要休息或者马上要摔倒时应立即移往雪道两侧，不堵在雪道中间，避免被冲撞或影响他人滑雪。

了解避让原则，后面的滑雪者避让前面的滑雪者，相当于超车时提前做好预备量，避免撞车。

青少年需在成年人的指导下乘坐滑雪场魔毯；乘坐魔毯时需站立在上面，不可坐或另作他用；乘坐时不得使用滑雪器械；每个人都要遵守乘坐秩序；当乘坐魔毯到达顶端时身体要前倾滑下魔毯，注意重心不要靠后，防止摔倒。（记者孙红丽）